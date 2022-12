Manifestantes se reúnem perto de trem descarrilado com hardware da OTAN – CMIO

Ativistas gregos condenaram as políticas do bloco militar liderado pelos EUA em meio ao conflito na Ucrânia

Um grupo de manifestantes gregos se reuniu perto de um trem que transportava equipamentos da OTAN que descarrilou na sexta-feira. Os manifestantes protestavam contra a presença de bases militares americanas na Grécia e o envolvimento de países ocidentais no conflito ucraniano.

O trem saiu dos trilhos perto do porto de Alexandroupolis, no nordeste da Grécia. De acordo com a mídia local, ele estava indo para os países balcânicos e bálticos como parte da campanha da OTAN para aumentar as defesas contra a Rússia.

Transportava tanques, veículos blindados e vários contêineres.

O acidente aconteceu quando o trem estava se movendo em baixa velocidade, e uma roda de um vagão se inclinou para o lado devido à carga pesada e escorregou para fora dos trilhos, informou a mídia local. Após o acidente, guindastes e outros equipamentos foram transferidos para resgatar o equipamento militar. Não há relatos de feridos ou danos ao equipamento.

De acordo com imagens postadas nas redes sociais, cerca de uma dúzia de pessoas fizeram um protesto perto do trem. Os participantes gritaram um slogan: “Alexandroupolis é o porto do povo, não a fortaleza dos imperialistas.”













“Nenhuma participação na guerra na Ucrânia” e “deixe as bases militares e os americanos saírem”, eles disseram.

Em maio deste ano, o ministro das Relações Exteriores da Grécia, Nikos Dendias, afirmou que o porto de Alexandroupolis desempenharia um papel crucial no apoio à presença militar dos EUA no país. Além disso, em meio ao conflito na Ucrânia, a cidade se tornou um centro importante para as forças americanas, que a usam para entregar material de guerra. Em agosto, o The New York Times noticiou, citando autoridades americanas não identificadas, que o equipamento era destinado apenas para uso por unidades americanas em território da OTAN, e não para a Ucrânia.

A nova manifestação ocorre depois que na primavera passada os trabalhadores ferroviários gregos se recusaram a transportar veículos blindados dos EUA e da OTAN de Alexandroupolis para as fronteiras da Ucrânia, com vários ativistas jogando tinta vermelha no equipamento ocidental.