Suécia atende a demanda turca – mídia – CMIO

Estocolmo entregou um homem anteriormente considerado culpado de pertencer a um grupo curdo ilegal, de acordo com a agência de notícias Anadolu.

A Suécia extraditou para Türkiye um homem condenado em seu país por ser membro do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que Ancara considera uma organização terrorista, informou a agência de notícias Anadolu neste sábado. A mudança ocorre em meio às tentativas de Estocolmo de abordar as preocupações de Türkiye sobre a candidatura da Suécia à OTAN.

O homem, identificado como Mahmut Tat, foi levado de avião de um centro de detenção em Molndal, na costa oeste da Suécia, para a maior cidade de Türkiye, Istambul, na sexta-feira, segundo a agência.

Tat havia sido condenado a seis anos e dez meses de prisão por um tribunal turco após ser preso sob a acusação de ser membro da União das Comunidades Curdas, um grupo guarda-chuva que reúne várias organizações curdas, incluindo o PKK. No entanto, ele conseguiu fugir de Türkiye e tentou obter asilo na Suécia em 2015. Seu pedido foi negado, mas ele permaneceu no país nórdico. Ele teria sido preso pela polícia sueca no final de novembro.

No mês passado, o parlamento sueco votou para fazer emendas à constituição do país, o que possibilitaria a Estocolmo fortalecer as leis antiterroristas, inclusive limitando a liberdade de associação de grupos envolvidos no terrorismo.













O desenvolvimento ocorreu quando Estocolmo tentou atender às condições de Türkiye para a Suécia ingressar na OTAN. Anteriormente, Ancara acusou a Suécia e a vizinha Finlândia de abrigar curdos “terroristas” e ameaçou bloquear suas propostas para ingressar na aliança militar liderada pelos Estados Unidos.

As duas nações se inscreveram para se tornarem membros do bloco em maio, citando preocupações com a operação militar da Rússia na Ucrânia.

A Rússia disse que a expansão da OTAN não tornaria o continente europeu mais estável ou seguro e, embora Moscou tenha notado isso “não tem problemas” com Estocolmo ou Helsinque, no entanto, prometeu ajustar sua postura militar na região norte se o bloco adicionar dois novos membros.

Suécia, Finlândia e Türkiye assinaram um acordo em junho que deveria quebrar o impasse. No entanto, Ancara logo em seguida disse que não estava satisfeita com a forma como Estocolmo e Helsinque estavam cumprindo sua parte do acordo, especialmente no que diz respeito à extradição dos suspeitos curdos exigidos pelas autoridades turcas.

Uma carta enviada por Estocolmo a Ancara no final de outubro e vista pela Reuters disse que houve quatro extradições de cidadãos turcos da Suécia desde 2019, com a mais recente ocorrendo em agosto passado.