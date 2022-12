Festa para projeto da UE de € 387.000 atrai apenas seis convidados – mídia – CMIO

O Departamento de Ajuda Externa do bloco organizou um evento de lançamento de realidade virtual no metaverso para jovens de 18 a 35 anos que são “neutros” sobre a UE

Uma tentativa da UE de aumentar a conscientização sobre sua presença digital entre o público mais jovem e politicamente desengajado provou ser um desastre. UMA “festa na praia 24 horas” no metaverso falhou ao se conectar, atraindo apenas seis participantes.

O Departamento de Ajuda Externa da Comissão Europeia supostamente gastou incríveis € 387.000 para desenvolver sua plataforma metaverse, que se destinava a promover a Global Gateway Initiative da UE, com o objetivo de trazer € 300 bilhões em investimentos.

Um porta-voz da Comissão Europeia disse à plataforma de mídia Devex que o partido deveria “aumentar a consciencialização sobre o que a UE faz na cena mundial” entre jovens de 18 a 35 anos que se sentem “neutro sobre a UE” e são “normalmente não expostos a tais informações,” por ter sido encontrado “principalmente no TikTok e no Instagram.”

Estou aqui no concerto de “gala” no metaverso de 387 mil euros do departamento de ajuda externa da UE (projetado para atrair jovens de 18 a 35 anos não engajados politicamente — veja a história abaixo). Depois de conversas iniciais confusas com os cerca de cinco outros humanos que apareceram, estou sozinho. https://t.co/ChIHeXasQPpic.twitter.com/kZWIVlKmhL —Vince Chadwick (@vchadw) 29 de novembro de 2022

O jornalista da Devex, Vince Chadwick, postou um clipe das festividades, que parecia mostrar um punhado de telas flutuantes exibindo o mesmo conteúdo enquanto os participantes se questionavam no bate-papo sobre se haviam errado a data. Palavras-chave como ‘Educação’ apareceram momentaneamente nas telas.

Alguns avatares fizeram um show indiferente de dança ao som da música techno enlatada, enquanto outros pareciam arranhar as bordas do ‘mundo‘ em busca de fuga. Chadwick declarou-se “sozinho” depois de tentar conversar com um punhado de foliões igualmente desapontados.

A UE tem impulsionado sua plataforma de metaverso desde outubro como “o lugar perfeito para conhecer novas pessoas e refletir sobre questões globais para fazer a diferença para o nosso futuro compartilhado.”

A plataforma deve fornecer aos usuários a capacidade de explorar sua Global Gateway Initiative “através de uma série de histórias de ‘heróis’ em um ambiente virtual”, de acordo com a Comissão Europeia, mas um relatório da Devex citando entrevistas anônimas com funcionários afirmou que, mesmo antes da festa de lançamento fracassada, a maioria achava que era pouco mais do que “lixo digital” aquilo foi “deprimente e embaraçoso.”