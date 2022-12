EUA dizem que a OTAN vai ‘resolver o problema’ da China, mas outros membros não parecem muito ansiosos – CMIO

Ao contrário das declarações de Washington, outras nações não querem ter que escolher entre a América e a China

De acordo com um relatório recente do Financial Times, os EUA estão aumentando a pressão para transformar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), um bloco militar criado durante a Guerra Fria para conter a expansão do comunismo, em uma aliança anti-China.

O jornal cita o embaixador dos EUA na OTAN dizendo que os aliados “passar do que chamamos de avaliar o problema para abordar o problema.” Claro que, no léxico do embaixador, o ‘problema’ é a China e ‘enfrentá-lo’ significa aumentar a pressão contra a superpotência asiática. Muitos interpretaram essas palavras como significando que Washington está tentando aumentar sua “Nova Guerra Fria” contra Pequim; no entanto, neste caso, isso não seria uma reencenação da Guerra Fria do século 20 em uma nova versão, mas na verdade seria uma repetição do colonialismo do século 19, uma vez que seriam europeus e países descendentes de europeus se enfrentando. contra um país asiático.

Existem alguns sinais de que a OTAN pode se mover nessa direção. De fato, o primeiro bloco “conceito estratégico” documento em mais de uma década, que foi publicado este ano, aponta a China como um grande desafio pela primeira vez. Ao mesmo tempo, houve resistência significativa contra o confronto liderado por Washington com Pequim, tanto de países da OTAN quanto de parceiros da OTAN na vizinhança da China.













Por exemplo, a Comissão Trilateral, que é uma organização não-governamental destinada a promover a cooperação entre o Japão, a Europa Ocidental e a América do Norte, acabou de encerrar sua última sessão. Pela primeira vez, a imprensa foi admitida nas deliberações de sua ala Ásia-Pacífico – que revelou divergências significativas com a política dos Estados Unidos na região. De acordo com o Nikkei Asia, o consenso foi que “sem direção adequada, a rivalidade EUA-China pode levar o mundo a um confronto perigoso”.

Os autores sugeriram que o fato de a imprensa ter sido convidada para o evento foi projetado especificamente para destacar essa divisão crescente. Um dos membros executivos da Comissão, Masahisa Ikeda, foi citado como tendo dito: “A política dos EUA em relação à Ásia, especialmente em relação à China, tem sido tacanha e inflexível”, observando que a Comissão deseja que Washington ouça as perspectivas asiáticas sobre o assunto.

O evento também contou com autoridades americanas expressando as mesmas platitudes sobre autocracia versus democracia, que foram rejeitadas por autoridades asiáticas. Um ex-funcionário japonês foi citado como tendo dito: “devemos envolver a China,” em resposta a um discurso do embaixador dos EUA no Japão e de um funcionário veterano das Filipinas, que disse que “quando dois elefantes lutarem até a morte, estaremos todos mortos.” Evidentemente, a agressão liderada pelos EUA contra Pequim não é muito apreciada pelos altos funcionários asiáticos.

Uma tendência semelhante também está surgindo na Europa. O chefe de política externa da UE, Josep Borrell, falou recentemente no Fórum Indo-Pacífico de Bruxelas. De acordo com ele, “A grande maioria dos países europeus não quer… ter que escolher entre os EUA ou a China. Não queremos um mundo dividido em dois campos.” A UE não é um representante da OTAN, mas um número significativo de estados membros da UE faz parte da aliança de defesa, o que torna essas palavras bastante significativas.













Mas também houve ações concretas para apoiar esse sentimento. Com a aprovação do CHIPS and Science Act de 2022, o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, impôs restrições às empresas que vendem chips semicondutores para a China em uma tentativa de fortalecer o setor de alta tecnologia da China. Em Washington, era de se esperar que os aliados seguissem um caminho semelhante. Mas um grande fornecedor de chips para a China, a Holanda, membro da OTAN, resistiu aos apelos do outro lado do oceano para interromper as vendas de equipamentos – e isso foi apoiado pela UE por meio de um discurso inflamado, novamente, de Josep Borrell.

Também vimos recentemente o chanceler alemão Olaf Scholz visitar Pequim em uma tentativa de focar nos negócios como sempre. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, também embarcou em uma visita à China esta semana para redefinir o tom das relações de seu bloco com Pequim. Mesmo o aliado mais firme de Washington, o Reino Unido, recentemente viu sua posição em relação à China suavizar. O novo primeiro-ministro Rishi Sunak começou com uma conversa dura sobre a China, mas fez propostas a Pequim antes de uma reunião planejada, mas cancelada, na recente cúpula do G20 com o presidente Xi Jinping.

Com tudo isso junto, é difícil conciliar esses desenvolvimentos com as palavras de autoridades americanas citadas no Financial Times. Se entendermos que ‘enfrentar o problema’ significa que os aliados da OTAN se moverão coletivamente para combater Pequim, então parece que isso não acontecerá. Muito pelo contrário, o bloco parece muito desarticulado quando se trata de Pequim. Na verdade, a maioria dos membros do bloco parece estar procurando maneiras de esfriar as tensões com a China, em vez de aquecê-las sob a direção de Washington.