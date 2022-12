O que aprendemos com a história do laptop Hunter Biden? — CMIO

Arquivos vazados delinearam um esforço de toda a empresa para suprimir um relatório prejudicial sobre a família de Joe Biden

Alguns dos funcionários mais graduados do Twitter bloquearam a disseminação da história do laptop Hunter Biden em 2020, mesmo enquanto lutavam para explicar o motivo, revelam documentos divulgados na sexta-feira pelo novo CEO Elon Musk e pelo jornalista Matt Taibbi. O RT examina o que há nesses arquivos, bem como o desdobramento do escaneado.

O que aconteceu com o laptop de Hunter Biden? Em 14 de outubro de 2020, o New York Post publicou o primeiro de uma série de artigos baseados em informações obtidas do laptop de Hunter Biden. Esses artigos implicavam Joe Biden em vários esquemas de pagamento para jogar envolvendo os contatos comerciais estrangeiros de seu filho – e, semanas antes da eleição presidencial, ameaçavam afundar a campanha de Biden contra o então presidente Donald Trump.









O Twitter imediatamente manipulou seu algoritmo para suprimir a história, antes de banir totalmente os links para ela, citando sua “materiais hackeados” política. Os usuários foram até proibidos de compartilhar o artigo via mensagem direta, um movimento que Taibbi observou ser geralmente reservado para “Casos extremos” como pornografia infantil. O New York Post teve sua conta suspensa por duas semanas, e a conta de Trump foi temporariamente bloqueada por compartilhar um vídeo que fazia referência à história. A campanha de Biden afirmou que o conteúdo do laptop foi fabricado pela Rússia, enquanto a maioria dos principais meios de comunicação se recusou a cobrir a história. O conteúdo do laptop foi posteriormente declarado autêntico pelo New York Times, Washington Post e Daily Mail, muito depois de Biden derrotar Trump.

Como a história foi suprimida? A decisão de enterrar a história foi liderada pelo ex-chefe de Jurídico, Política e Confiança do Twitter, Vijaya Gadde, informou Taibbi. Alguns funcionários ficaram desconfortáveis ​​em rotular a história como ‘hackeada’, com o oficial de comunicações Trenton Kennedy escrevendo “Estou lutando para entender a base da política para marcar isso como inseguro,” e o ex-vice-presidente de comunicações globais Brandon Borrman se perguntando: “podemos afirmar com sinceridade que isso faz parte da apólice?” pode ver a confusão na longa troca seguinte, que acaba incluindo Gadde e o ex-chefe de confiança e segurança Yoel Roth. O oficial de comunicação Trenton Kennedy escreve: “Estou lutando para entender a base da política para marcar isso como inseguro”: pic.twitter.com/w1wBMlG33U — Matt Taibbi (@mtaibbi) 3 de dezembro de 2022 “Hackear era a desculpa, mas em poucas horas, praticamente todo mundo percebeu que isso não ia funcionar”, um ex-funcionário disse a Taibbi. “Mas ninguém teve coragem de reverter isso.” O ex-chefe de confiança e segurança Yoel Roth explicou que “dado os riscos SEVEROS aqui e as lições de 2016, estamos errando ao incluir um aviso e impedir que esse conteúdo seja ampliado,” aparentemente referindo-se a alegações não comprovadas de interferência externa nas eleições de 2016.

O CEO do Twitter sabia? De acordo com Taibbi, a decisão de censurar a história foi tomada sem o conhecimento do então CEO Jack Dorsey, que mais tarde diria aos legisladores republicanos que achava que era “errado” para bloquear links para a história do Post. Taibbi escreveu isso “existem várias instâncias nos arquivos” de Dorsey questionando a suspensão de contas de todo o espectro político.

A campanha de Biden estava envolvida? Apesar de “em geral” advertências da polícia sobre “possíveis hacks estrangeiros” durante o verão de 2020, Taibbi afirmou que os arquivos não mostram nenhuma evidência de qualquer envolvimento do governo na censura da história do laptop. Não está claro se a campanha de Biden destacou a história para supressão, mas a campanha manteve contato com os moderadores de conteúdo do Twitter, que frequentemente excluíam tweets a seu pedido, mostram as comunicações internas postadas por Taibbi. “Em 2020, os pedidos de atores conectados para excluir tweets eram rotineiros”, ele explicou. “Um executivo escrevia para outro: ‘Mais para revisar da equipe Biden.’ A resposta viria: ‘Tratado.’”