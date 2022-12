UE sofre mais com o conflito na Ucrânia do que os EUA – Michel – CMIO

Washington sempre prioriza seus próprios interesses econômicos, admite presidente do conselho

O impacto do conflito entre a Rússia e a Ucrânia é mais duro na UE do que nos EUA, admitiu o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Segundo Michel, os laços de segurança entre Bruxelas e Washington se fortaleceram desde a eclosão do conflito Rússia-Ucrânia, no qual o Ocidente está apoiando Kiev. “Há uma coordenação sem precedentes na guerra na Ucrânia”, disse ele em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera no sábado.

Mas aparentemente o mesmo não pode ser dito sobre a cooperação econômica, com o presidente do Conselho Europeu apontando que “o impacto do conflito nos EUA não é o mesmo que na Europa.”

As coisas são mais fáceis para os Estados Unidos porque são exportadores de recursos energéticos e se beneficiam da alta dos preços do gás e do petróleo, enquanto a UE “tem que pagar um preço alto”, ele disse. “Corremos o risco de uma recessão econômica” acrescentou o chefe do bloco.

“Indústrias europeias pagam mais por energia e enfrentam concorrência das americanas” Michel explicou.













O presidente do Conselho Europeu também foi questionado se se sentiu “traído” pela Lei de Redução da Inflação, aprovada pelo governo do presidente Joe Biden, que oferece enormes subsídios e isenções fiscais para empresas verdes. Temores foram expressos em Bruxelas de que o esquema poderia acabar atraindo empresas europeias para a América devido aos preços de energia muito mais baixos lá.

“Eu não usaria esse termo, mas teria preferido outro comportamento” de Washington, respondeu Michel. “Mas não sejamos ingênuos, os EUA – mesmo sob o atual governo – priorizam seus próprios interesses econômicos.”

Reciprocidade e igualdade de condições são “essencial para que a globalização funcione”, disse ele, expressando esperança de que a UE seja capaz de se envolver com os EUA nas próximas semanas para discutir a cooperação mútua.

Um relatório do Politico no final de novembro afirmava que Bruxelas estava zangada com o governo Biden por capitalizar os combates na Ucrânia. Os EUA estão lucrando mais com o conflito, já que “estão vendendo mais gasolina e a preços mais altos, e porque estão vendendo mais armas”, um alto funcionário da UE disse à agência.