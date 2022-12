Estudo alerta sobre cromossomo masculino – CMIO

Uma análise da genética de ratos espinhosos pode ter mostrado o futuro dos homens, dizem os cientistas

Um estudo levou os pesquisadores a acreditar que o cromossomo Y masculino pode desaparecer no futuro. Tal hipótese surgiu depois que os cientistas examinaram uma espécie japonesa de ratos espinhosos.

Os ratos em questão não dependem mais do velho cromossomo masculino para codificar as características sexuais masculinas. Em vez disso, um “totalmente novo” um evoluiu para ocupar seu lugar, revelaram estudiosos da Universidade de Hokkaido em um trabalho publicado no mês passado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Embora os cromossomos Y dos mamíferos tenham diminuído e deteriorado em função ao longo de milhões de anos, a análise dos ratos encontrados nas Ilhas Amami indica que esse novo cromossomo pode agora ativar as características sexuais masculinas.













O pesquisador japonês Asato Kuroiwa e outros estudiosos extrapolaram os resultados do experimento para a humanidade. “Não há razão para pensar que nosso cromossomo Y seja mais robusto do que o do rato espinhoso.”, disse Jenny Graves, da Universidade La Trobe da Austrália, ao New Scientist no início desta semana. Ela previu anteriormente que o cromossomo Y deixará de existir dentro de 10 milhões de anos.

“Quando os humanos ficam sem cromossomo Y, eles podem se extinguir (se é que já não nos extinguimos há muito tempo), ou podem desenvolver um novo gene sexual que defina novos cromossomos sexuais.”, ela hipotetizou.

Outros pesquisadores observaram que, mesmo que o desaparecimento do cromossomo Y significasse o fim dos mamíferos machos, isso não significaria necessariamente o fim da espécie. “As fêmeas, com o que me refiro aqui a organismos que produzem grandes gametas chamados óvulos, podem – em algumas espécies – se autofecundar”, disse o pesquisador de evolução sexual da Carleton University, Root Gorelick, à Newsweek.