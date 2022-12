Os ‘arquivos do Twitter’ de Elon Musk tornam impossível para os democratas negar suas práticas de censura – CMIO

O novo CEO da plataforma tornou possível discutir abertamente os esforços de supressão de informações

A divulgação dos ‘arquivos do Twitter’ por Elon Musk na noite de sexta-feira confirmou o que Donald Trump e muitos conservadores suspeitavam há muito tempo, mas não puderam provar: que a campanha de Biden conspirou com empresas de mídia social para interromper as reportagens sobre o conteúdo do laptop de Hunter Biden, constrangendo seu pai, o agora presidente Joe Biden.

Além de fotografias e vídeos humilhantes que detalhavam as farras de cocaína e flertes de Hunter Biden com prostitutas, o laptop continha e-mails da apresentação do jovem Biden em 2015 de seu pai, então vice-presidente, Joe Biden, a um alto executivo de uma empresa de energia ucraniana. Um ano depois, Joe supostamente pressionou funcionários do governo na Ucrânia a demitir um promotor que havia iniciado uma investigação sobre a empresa, embora as investigações do Senado dos EUA tenham falhado em provar que o motivo era o emprego de seu filho.

A história veio à tona em outubro de 2020, durante a fase final da campanha eleitoral, quando o New York Post deu a notícia de um laptop que pertencia a Hunter Biden. O laptop, que estava na posse do proprietário de uma oficina em Delaware, continha e-mails e outros documentos sugerindo que Hunter havia se envolvido em esquemas de tráfico de influência e pagamento por jogo enquanto seu pai era vice-presidente dos Estados Unidos.

Apesar da natureza potencialmente explosiva dessa história, os meios de comunicação alinhados aos democratas optaram por ignorá-la, preferindo se concentrar em histórias que poderiam prejudicar as chances de reeleição do presidente Trump.

Essa supressão da história do laptop Hunter Biden é preocupante por vários motivos. Por um lado, levanta questões sobre o viés da mídia e até que ponto os meios de comunicação irão proteger seu candidato preferido.













A recusa em relatar a história foi tão flagrante que, dois anos após a denúncia, veículos como o New York Times e o Washington Post finalmente admitiram que o laptop e seu conteúdo são reais, apenas para oferecer ainda mais cobertura para Joe Biden.

Ambos os jornais se juntaram à campanha para suprimir as reportagens sobre o laptop. Uma das linhas de defesa foi apresentá-lo como “desinformação russa”, citando dezenas de ex-funcionários da inteligência que lançaram dúvidas sobre sua proveniência.

Esse tipo de tomada de decisão da mídia também é preocupante, pois abre um perigoso precedente para futuras eleições. Se a mídia decidir ignorar certas histórias, independentemente de seu significado ou importância potencial, é possível que outras histórias de magnitude semelhante não sejam divulgadas.

Entra Elon Musk. Após sua aquisição e nova propriedade do Twitter – uma plataforma que participou da supressão do relatório – Musk anunciou publicamente sua decisão de revelar o que aconteceu nos bastidores da empresa de mídia social com sede em San Francisco quando o relatório do laptop Hunter caiu.

UMA série de tweets pelo jornalista independente Matt Taibbi, usando materiais fornecidos por Elon Musk, detalha como a empresa “apenas freelancer” sua decisão de censurar a reportagem bombástica do New York Post antes das eleições presidenciais de 2020.

Os e-mails revelam como o caos e a confusão reinaram na plataforma logo após o relatório. Executivos de alto escalão do Twitter discutiram como suprimir a história, decidindo finalmente encerrá-la usando políticas promulgadas em 2018, criadas em resposta à vitória presidencial de Donald Trump em 2016. A decisão, segundo Taibbi, foi tomada sem o conhecimento do então- CEOJack Dorsey.

“A base da política são os materiais hackeados – embora, conforme discutido, esta seja uma situação emergente em que os fatos permanecem obscuros”, disse. escreveu O ex-chefe de confiança e segurança do Twitter, Yoel Roth, em correspondência privada com o ex-conselheiro geral do Twitter, Vijaya Gadde. “Dados os riscos SEVEROS aqui e as lições de 2016, estamos errando ao incluir um aviso e impedir que esse conteúdo seja ampliado.”













A mudança ainda enfrentou questionamentos de outro executivo, o ex-vice-presidente de comunicações globais Brandon Borrman, que perguntou se a empresa poderia “afirmam sinceramente que isso faz parte do [hacked materials] política.” Conforme mostrado na própria reportagem do New York Post sobre o laptop de Hunter Biden, não há evidências de que os materiais tenham sido hackeados.

A decisão de suprimir a história também pedidos de remoção incluídos pela campanha de Biden e pelo Comitê Nacional Democrata para suprimir o conteúdo do laptop que foi postado no Twitter.

“Mais para revisar da equipe Biden” escreveu um executivo não identificado do Twitter para outro, fornecendo links para os tweets ofensivos. “[H]e guiou estes,” escreveu outro executivo.

Até mesmo celebridades como o ator conservador James Woods foram avaliados pelo DNC, e reprimido pelo Twitter a seu pedido. Em um caso, relatado pelo Daily Wire em 2020, o DNC reclamou que Woods twittou um meme que afirma ter deturpado sua organização, e o Twitter o removeu após considerar que fazia parte de um “campanha de desinformação” e que era visto como um “iniciativa direcionada de supressão de eleitores”.

Postagens semelhantes, publicadas por empresas como a organização democrata MeidasTouch e o anti-Trump Lincoln Project, foram autorizadas a permanecer na plataforma, revelando a abordagem unilateral do Twitter à moderação de conteúdo.

Por enquanto, não está claro que tipo de ação legal poderia ser tomada contra todas as partes envolvidas na supressão do New York Post pela Big Tech. relatório. No entanto, Musk afirmou que “Twitter agindo por si só para suprimir a liberdade de expressão não é uma violação da 1ª emenda, mas agir sob ordens do governo para suprimir a liberdade de expressão, sem revisão judicial, é.”

Almíscar Perguntou: “Se isso não é uma violação da Primeira Emenda da Constituição, o que é?”

Mesmo que algumas das revelações não sejam necessariamente novidades para quem acompanhou a história de perto, o conteúdo dos e-mails prova o que muitos suspeitavam, mas nunca conseguiram provar.

Crucialmente, a nova direção do Twitter sob Elon Musk significa que o público agora pode discutir abertamente a supressão e manipulação de informações por atores ligados ao governo americano, organizações políticas e mídia sem medo de censura.