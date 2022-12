A OTAN deve preparar ‘garantias de segurança’ para a Rússia – Macron — CMIO

Bloco liderado pelos EUA precisa abordar as preocupações de Moscou, disse o líder francês em entrevista

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse à TV nacional no sábado que a OTAN deve preparar eventuais garantias para a segurança da Rússia após a resolução do conflito na Ucrânia. Macron é o segundo líder de um país da UE nesta semana a discutir abertamente o futuro relacionamento do Ocidente com a Rússia.

Em entrevista às redes francesas TF1 e LCI, Macron descreveu sua reunião com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, esta semana, como uma “sucesso,” acrescentando que os dois líderes começaram a discutir o que “a paz” após o conflito na Ucrânia seria.

Macron reconheceu a preocupação do presidente russo, Vladimir Putin, de que “A OTAN implantará armas que ameaçarão a Rússia”, e disse que os membros da aliança liderada pelos EUA “precisa se preparar” oferecer “garantias da segurança da Federação Russa” quando Moscou se junta a Kiev e ao Ocidente na mesa de negociações.

No entanto, enquanto Macron disse que a OTAN provavelmente será “um dos assuntos para a paz”, ele manteve o mantra da aliança de que somente a Ucrânia decidirá quando retomar as negociações com a Rússia e prometeu “fazer o máximo” para reforçar os militares de Kiev nesse meio tempo.













A Ucrânia retirou-se abruptamente das negociações com a Rússia em abril. Desde então, o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, proibiu as negociações com Putin e declarou sua intenção de capturar o território russo da Crimeia. Embora o Ministério das Relações Exteriores da Rússia diga que continua aberto a retomar as negociações com Kiev, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse em outubro que outras partes terão que se envolver, já que qualquer acordo entre a Ucrânia e a Rússia seria “cancelado instantaneamente mediante pedidos” do oeste.

Macron não é o único líder de uma nação da UE a discutir publicamente um possível acordo pós-conflito nos últimos dias. O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse ao Fórum de Segurança de Berlim na quarta-feira que, embora seu país provavelmente nunca retorne à sua “parceria” anterior a 2022 com a Rússia, a Alemanha estaria disposta a discutir tratados de controle de armas e implantação de mísseis com Moscou no futuro.

Tais acordos, disse ele, formavam “a base da ordem de paz e segurança” na Europa desde o fim da Guerra Fria.

Como Macron, no entanto, Scholz prometeu manter o fornecimento de armas para a Ucrânia fluindo “pelo tempo que for preciso”, uma frase que ambos os líderes, assim como Biden, usaram com frequência ao se referir aos carregamentos multibilionários de armas para Kiev. A Rússia alertou repetidamente que essas entregas correm o risco de prolongar o conflito, ao mesmo tempo em que tornam o Ocidente um participante de fato.