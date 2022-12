Finlândia descreve razões para se candidatar à adesão à OTAN — CMIO

A retórica nuclear de Moscou levou Helsinque a se inscrever para ingressar no bloco militar liderado pelos Estados Unidos, disse o ministro das Relações Exteriores da Finlândia

alegado da Rússia “ameaças nucleares” em meio ao conflito na Ucrânia foram o fator-chave que estimulou a Finlândia a buscar a adesão à OTAN, disse o ministro das Relações Exteriores do país, Pekka Haavisto, no domingo. Moscou afirmou em várias ocasiões que nunca ameaçou usar armas atômicas.

Falando à agência de notícias Kyodo na Polônia à margem da reunião dos ministros das Relações Exteriores da Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), Haavisto disse que a ação militar russa na Ucrânia significa “as realidades de segurança na Europa mudaram.”

O ministro afirmou que a retórica nuclear russa levou a Finlândia a pensar sobre como poderia responder e onde poderia encontrar apoio, levando à decisão de buscar a adesão à OTAN.

No final de setembro, o presidente russo, Vladimir Putin, sinalizou que usaria “todos os meios” necessário para defender a nação se sua integridade territorial fosse ameaçada, provocando temores no Ocidente de que a Rússia pudesse empregar armas nucleares em meio às hostilidades na Ucrânia.













Altos funcionários russos afirmaram em várias ocasiões que Moscou nunca ameaçou ninguém com armas nucleares. Além disso, a atual doutrina de defesa da Rússia permite um ataque nuclear apenas quando a própria existência do estado está em risco.

A Finlândia, junto com seu vizinho nórdico, a Suécia, apresentou um pedido de adesão ao bloco militar liderado pelos Estados Unidos em maio, rompendo com uma política de neutralidade de décadas. Embora a OTAN tenha aceitado os pedidos, as propostas devem ser ratificadas por todos os 30 membros do bloco, com as aprovações da Hungria e Türkiye ainda pendentes.

Haavisto disse que a Hungria sinalizou que daria sua aprovação no início de fevereiro, expressando esperança de que “durante a primavera tudo se resolverá”, incluindo a ratificação por Ancara.

Em outubro, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que seu governo estava pronto para dar luz verde à entrada da Finlândia na OTAN, mas não estava preparado para fazer o mesmo pela Suécia, citando “terrorismo desenfreado” no país. Ele estava aparentemente se referindo à presença de grupos curdos que são proibidos em Türkiye.

No sábado, a agência de notícias Anadolu informou que a Suécia extraditou para Türkiye um homem condenado por ser membro do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que Ancara considera uma organização terrorista.