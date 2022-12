Colômbia: Petro anuncia o 1º acordo com guerrilheiros do ELN

As negociações com o ELN, interrompidas em 2019 pelo governo anterior em resposta a um atentado que matou 22 pessoas, foram reabertas pelo presidente Petro, o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia, que chegou ao poder em agosto deste ano. Representantes do governo e do ELN iniciaram as novas negociações em 21 de novembro na Venezuela.

O governo e o ELN não concordaram com um cessar-fogo, mas concordaram em retomar todos os acordos e progressos alcançados desde 2016. Nas últimas semanas, as duas partes se deram promessas de confiança com a libertação de prisioneiros ou a redução das operações.

Após a suspensão das negociações em 2019, o quadro de membros do ELN passou de 1.800 para 2.500 membros, segundo estimativas oficiais.

Fundado em 1964 por sindicalistas e estudantes simpatizantes de Ernesto “Che” Guevara e da revolução cubana, o ELN é até hoje o último grupo guerrilheiro constituído ainda ativo na Colômbia, enquanto as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) assinaram um acordo de paz acordo em 2016.