Irã executa quatro acusados ​​de espionagem – CMIO

O Irã executou quatro pessoas acusadas de espionagem para o serviço de inteligência de Israel, o Mossad, anunciou a Suprema Corte do país no domingo. Outros três foram condenados a longas penas de prisão.

De acordo com a decisão do tribunal, citada pela agência de notícias Mehr, os quatro homens “foram condenados à morte pelo crime de cooperação de inteligência com o regime sionista e sequestro” e condenado à morte esta manhã.

O tribunal identificou os quatro homens como Hossein Ordoukhanzadeh, Shahin Imani Mahmoudabad, Milad Ashrafi Atbatan e Manouchehr Shahbandi Bojandi e os chamou de “bandidos,” argumentando que faziam parte de uma rede engajada em “roubar e destruir propriedade privada e pública, sequestro”, assim como “obtenção de confissões falsas”.

O Mossad os pagou em criptomoeda, de acordo com o tribunal, inclusive para ajudá-los a adquirir armas e equipamentos. Eles também teriam recebido instruções de um agente israelense baseado na Suécia.













Enquanto isso, três outros réus foram condenados a cinco a dez anos de prisão por atentar contra a segurança nacional, além de ajudar no sequestro e posse de armas.

Todos os sete homens, que teriam antecedentes criminais, foram presos em junho pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), a força militar de elite do Irã.

Irã e Israel são arquirrivais regionais há décadas, com cada país frequentemente acusando o outro de espionagem. No início deste ano, o serviço de inteligência doméstico de Israel, o Shin Bet, acusou quatro mulheres e um homem de tentar tirar fotos de locais sensíveis em Israel para o Irã.

Os dois países estão em desacordo sobre uma série de tópicos. Israel acredita que Teerã está tentando adquirir armas nucleares, uma alegação que o Irã negou repetidamente, argumentando que seu programa nuclear destina-se apenas a fins pacíficos.

No mês passado, o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amirabdollahian, acusou os países ocidentais e Israel de tentar incitar uma guerra civil no país em meio a violentos protestos antigovernamentais, que engolfaram a nação desde meados de setembro.