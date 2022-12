Líder republicano dos EUA pede investigação da Big Tech – CMIO

Empresas como Facebook e Google se tornaram “braços do Partido Democrata”, disse Kevin McCarthy

O Partido Republicano deve estar pronto para investigar algumas das maiores empresas de tecnologia dos EUA, declarou o líder da minoria na Câmara, Kevin McCarthy, em resposta a documentos divulgados recentemente que mostram como o Twitter suprimiu informações prejudiciais a Joe Biden em 2020.

McCarthy disse no sábado que a nova maioria republicana “irá obter respostas para o povo americano” sobre os esforços do Twitter para “silencie a verdade sobre o laptop de Hunter Biden poucos dias antes da eleição presidencial de 2020.” Isso acontecerá quando o Partido Republicano retomar o controle da Câmara dos Representantes em janeiro, enfatizou McCarthy.

Documentos divulgados pelo novo CEO do Twitter, Elon Musk, na sexta-feira, mostraram um esforço de cima para baixo da equipe mais sênior da plataforma para suprimir a disseminação de um artigo do New York Post alegando que Joe Biden participou de vários esquemas de pagamento para jogar com o estrangeiro de seu filho. contatos comerciais enquanto era vice-presidente dos Estados Unidos. O Twitter proibiu o compartilhamento de links para a história, mesmo em mensagens privadas.

O Facebook também tomou medidas para censurar a história de Hunter Biden, com o CEO Mark Zuckerberg dizendo mais tarde que foi instruído pelo FBI.













Aparecendo na Fox News no domingo, McCarthy pediu ao Partido Republicano que olhasse além do Twitter.

“Agora precisamos começar a olhar para o Facebook, para o Google. Estes agora se tornaram braços do Partido Democrata, braços do governo Biden ”, ele disse. O futuro presidente também pediu a investigação de dezenas de ex-funcionários da inteligência que alegaram falsamente que a história de Hunter Biden havia “todas as marcas clássicas de uma operação de informação russa.”

“[The Democrats] também usou a comunidade de inteligência para mentir para o público americano. Essas pessoas devem manter suas autorizações? Essas pessoas ainda devem ter permissão para ter informações?” ele perguntou.

“Eles usaram todos os braços não apenas do governo, mas também assumiram o controle de empresas para mentir para o público americano”, disse. McCarthy continuou. “Isto é apenas o começo. Tudo isso será retido.”

Os CEOs do Facebook, Twitter e Google já foram convocados ao Capitólio para audiências antes, com os democratas questionando os chefes de tecnologia sobre seus esforços para acabar com os chamados “desinformação.” Republicanos acusando-os de censurar injustamente o conteúdo conservador, e membros de ambos os partidos denunciando essas empresas por supostamente violar as leis antitruste.