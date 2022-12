General iraniano: Teerã reduziu ao mínimo presença de forças estrangeiras no golfo Pérsico

Report This Content

A presença de forças navais estrangeiras no golfo Pérsico e no estreito de Ormuz diminuiu significativamente após o destacamento de unidades militares iranianas na região, declarou no domingo (4) Mohammad Hossein Baqeri, chefe de Estado-Maior das Forças Armadas do Irã.

O major-general, que visitou a base aérea de Bushehr, uma cidade portuária no sul do país, disse que a República Islâmica do Irã é responsável pela segurança de uma grande parte do golfo Pérsico, e que está garantindo decisivamente a segurança de sua metade norte, escreve a agência iraniana Tasnim.

Panorama internacional Irã apreende petroleiro estrangeiro com 11 milhões de litros de combustível no golfo Pérsico (VÍDEO)

Assim, explicou ele, as unidades de patrulha naval e aérea iranianas estão presentes no golfo Pérsico 24 horas por dia, para proteger a segurança de embarcações mercantes e de pesca, e também das instalações de petróleo, gás e petroquímicas.

Pelo contrário, a presença de grandes frotas de forças extrarregionais foi reduzida ao mínimo em comparação com o passado, disse.

Em abril de 2020 o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, destacou o papel do seu país na manutenção da segurança no golfo Pérsico, e criticou a presença de forças estrangeiras, especialmente dos EUA, que, assegura, comprometem qualquer iniciativa que possa beneficiar a população regional.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor

