Alemanha e Índia pressionarão pela reforma do Conselho de Segurança da ONU

“No entanto, isso não nos impede de continuar pressionando pela reforma do Conselho de Segurança junto com nossos parceiros indianos. É por isso que estou muito satisfeito por nós quatro nos encontrarmos novamente na Assembleia Geral da ONU em setembro. As realidades geopolíticas de hoje mais do que nunca exigem um Conselho de Segurança capaz e em pleno funcionamento. A posição do G4 era que novos assentos permanentes não deveriam acarretar nenhum direito de veto nos primeiros 15 anos. Repetidas vezes vimos o poder de veto ser abusado”, disse Burbock, acrescentando que “o O Conselho de Segurança da ONU deve refletir as realidades do nosso mundo no século XXI.