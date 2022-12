Economista do Reino Unido alerta que grandes aumentos nas taxas de juro podem piorar recessão

Swati Dhingra, economista do Banco de Inglaterra, disse em uma entrevista ao jornal The Guardian que a continuação do aumento das taxas de juro britânicas poderia levar a uma recessão mais profunda e mais prolongada.

A funcionária do banco central do Reino Unido, que em agosto entrou no comitê responsável por definir as taxas de juro do país, defendeu em novembro um aumento de 50 pontos base, para 2,75%, enquanto a maioria de seus colegas apoiou um crescimento de 75 pontos base, para 3%.