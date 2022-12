Trump quer acabar com regras eleitorais para anular os resultados da votação de 2020

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, pediu que as regras eleitorais, incluindo artigos encontrados na Constituição, sejam revogadas para anular os resultados das eleições de 2020 por causa da divulgação dos chamados “Arquivos do Twitter”.

“Então, com a revelação de FRAUDE E ENGANAÇÃO MASSIVA E AMPLA em trabalhar em estreita colaboração com grandes empresas de tecnologia, o Comitê Nacional do Partido Democrata [DNC, em inglês] e o Partido Democrata, você joga fora os resultados das eleições presidenciais de 2020 e declara o VENCEDOR DIREITO, ou você tem um NOVA ELEIÇÃO?” escreveu Trump em um post nas redes sociais.

Desde o anúncio dos resultados das eleições presidenciais de 2020, Trump afirmou repetidamente a necessidade de uma contagem em alguns estados e também expressou a opinião de que a eleição foi “fraude”. Um grupo de seus apoiadores participou de uma manifestação em 6 de janeiro de 2021 do lado de fora do prédio do Capitólio para protestar contra os resultados das eleições. No entanto, a manifestação se tornou violenta quando a multidão fez uma entrada não autorizada no Capitólio dos Estados Unidos, onde o Congresso deveria certificar Joe Biden como o vencedor.