Custos de envio para o aumento do petróleo russo – Bloomberg – CMIO

As transportadoras estão cobrando mais pela carga devido aos riscos antes das restrições da UE ao comércio de petróleo bruto

Os custos de transporte de petróleo russo estão subindo à medida que mais proprietários de petroleiros estão evitando o comércio, enquanto outros estão cobrando mais pelos riscos envolvidos antes das sanções da UE que entrarão em vigor em 5 de dezembro, informou a Bloomberg na quinta-feira.

As restrições ampliadas do bloco ao comércio de petróleo bruto russo proibirão as empresas da UE de fornecer serviços como seguros, corretagem ou assistência financeira a navios que transportam petróleo do país atingido pelas sanções, a menos que a carga seja comprada abaixo de um preço acordado. Restrições semelhantes, incluindo um teto de preço para outros produtos petrolíferos, devem ocorrer em fevereiro.

Os corretores de navios disseram à agência que as taxas do Mar Báltico para a Índia estão sendo discutidas em cerca de US$ 15 milhões, ou US$ 20 o barril, para carregamentos após 5 de dezembro, marcando um aumento acentuado em relação às taxas que, até agora, flutuaram de US$ 9 milhões para US$ 11,5 milhões.

A reduzida disponibilidade de petroleiros, bem como a necessidade dos produtores russos de reorientar o petróleo de compradores tradicionais na UE para novos na Ásia e no Oriente Médio, também estão contribuindo para taxas mais altas. Enquanto isso, o frete caro está fazendo com que o valor do petróleo bruto russo, como seu carro-chefe dos Urais, despenque em seu porto de carga, à medida que os vendedores garantem que o preço final da carga permaneça competitivo em relação às alternativas.

Na noite de quinta-feira, os líderes da UE concordaram provisoriamente em estabelecer o limite de preço para o petróleo bruto marítimo russo em US$ 60 por barril. Os governos também decidiram implementar um mecanismo de ajuste para manter o limite 5% abaixo do preço de mercado, informou a Reuters, citando fontes e documentos diplomáticos.

