Airbus cortará compras de titânio na Rússia – Reuters — CMIO

A mudança para novos fornecedores ocorrerá em questão de meses, de acordo com a fabricante de aviões

A principal fabricante de aeronaves Airbus espera reduzir sua dependência de suprimentos de titânio russos dentro de meses, disse Michael Schoellhorn, executivo-chefe da divisão de Defesa e Espaço do grupo, na quinta-feira, conforme citado pela Reuters.

A empresa expandiu o fornecimento do metal vital de exportadores alternativos em um esforço para evitar o fornecimento da Rússia como parte das sanções mais amplas da UE ao país.

“Estamos em processo de separação da Rússia quando se trata de titânio. Será uma questão de meses, não de anos”, afirmou. Schoellhorn disse em um briefing de sustentabilidade da empresa, acrescentando que o projeto para diversificar as fontes russas era “A todo vapor.”

No entanto, o executivo observou que há uma “processo relativamente complexo” envolvidos com a certificação de novos fornecedores, atendendo às rígidas regulamentações do setor aeroespacial.

“Mas vai acontecer” ele adicionou.

A empresa aumentou as compras de titânio dos EUA e do Japão enquanto explora algumas novas opções de fornecimento, disseram fontes do setor à agência, acrescentando que a certificação de novos fornecedores de acordo com os rígidos padrões aeroespaciais pode levar anos.













“Por enquanto, a Airbus ainda adquire uma certa porcentagem de titânio russo, mas estamos claramente no caminho certo. [to become] independente dela”, Schoellhorn admitiu.

A UE ampliou e reforçou repetidamente as sanções existentes contra a Rússia desde o início da operação militar de Moscou na Ucrânia no final de fevereiro. O bloco proibiu as exportações para a Rússia de produtos e tecnologias utilizadas nos setores aeronáutico e espacial, principalmente aeronaves e peças de reposição para elas.

Em abril, o presidente-executivo, Guillaume Faury, pediu a Bruxelas que não bloqueasse as importações de titânio da Rússia, dizendo que as sanções ao metal estratégico prejudicariam a indústria aeroespacial e mal prejudicariam a economia da Rússia.

Em julho, a mídia noticiou que a UE rejeitou uma proposta de impor sanções à russa VSMPO-Avisma, maior produtora mundial de titânio, depois de ter sido rejeitada pela França e outros países.

