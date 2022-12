Itália apreenderá refinaria de petróleo russa – mídia – CMIO

Roma impôs supervisão estatal a uma fábrica de processamento de propriedade da Lukoil antes de um embargo da UE, de acordo com a agência de notícias AFP

O governo italiano colocou uma refinaria na Sicília de propriedade da maior empresa privada de petróleo da Rússia, Lukoil, sob tutela estatal, dias antes de um embargo da UE às importações de petróleo bruto russo, informou a AFP na quinta-feira, citando fontes do governo.

A instalação da ISAB perto de Siracusa é uma das maiores da Europa e refina um quinto do petróleo bruto da Itália. A planta depende exclusivamente do petróleo russo dos Urais e agora corre o risco de interromper a produção e ser fechada assim que a proibição entrar em vigor em 5 de dezembro.

O governo italiano está trabalhando em um “solução temporária” manter a refinaria operacional para salvar empregos e garantir o abastecimento de energia, e não descarta a nacionalização, informou o La Republica, citando o presidente da região da Sicília, Renato Schifani.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Econômico italiano, o “administração provisória” da refinaria ISAB vai durar até um ano, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses “em caso de perigo grave e iminente” para a segurança do abastecimento de energia.

“A intervenção de emergência visa proteger tanto um centro energético nacional estratégico quanto os níveis de emprego tão importantes para a Sicília e para todo o país”, disse. O primeiro-ministro italiano, Giorgia Meloni, disse em um breve comunicado.

Embora a Lukoil não esteja sob sanções da UE, os bancos ocidentais não estão dispostos a negociar com a empresa russa por medo de serem alvo de futuras penalidades nos Estados Unidos, onde a empresa está sujeita a sanções desde 2014.

Ao assumir a gestão de uma empresa russa, a Itália segue o exemplo da Alemanha. Em setembro, Berlim assumiu o controle dos ativos da gigante petrolífera estatal russa Rosneft, que administrava várias refinarias no país.

