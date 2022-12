A UE acordou um teto de preço para o petróleo russo – Polônia – CMIO

A Rússia alertou repetidamente que não venderá o combustível para os países que participam do esquema

A UE concordou em limitar o preço de compra do petróleo transoceânico da Rússia a US$ 60 o barril, confirmou o embaixador polonês no bloco, Andrzej Sados, à Reuters, depois que vários relatos da mídia citaram fontes anônimas para esse efeito na sexta-feira. O acordo foi alcançado depois que Varsóvia e os estados bálticos abandonaram sua demanda por um limite inferior em troca de um mecanismo de revisão.

O mecanismo de revisão e ajuste manterá o limite 5% abaixo do preço de mercado, informou a CNBC anteriormente, citando diplomatas envolvidos nas negociações. Espera-se que a UE faça o anúncio oficial no domingo.

45 dias “período de transição” aplicar-se-ia a navios que transportassem petróleo bruto de origem russa que fosse carregado antes de 5 de dezembro e descarregado em seu destino final até 19 de janeiro de 2023.

O teto de preço foi originalmente proposto pelos EUA e seus aliados do G7, buscando sancionar ainda mais Moscou sobre o conflito na Ucrânia. Na prática, a medida proibiria o transporte, corretagem, seguro e financiamento para empresas que buscam transportar petróleo russo, a menos que seja comprado no limite artificial ou abaixo dele.

A Rússia advertiu repetidamente que não venderá petróleo algum a países que participem do esquema.

“Não estamos interessados ​​em qual será o limite de preço”, O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse em uma entrevista coletiva na quinta-feira. “Vamos negociar diretamente com nossos parceiros. E os parceiros que trabalham conosco não olharão para esses limites nem darão quaisquer garantias a quem os introduzir ilegalmente”.