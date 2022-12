Suíça pode proibir EVs para evitar apagões – Der Spiegel – CMIO

A medida faz parte de um plano de emergência para lidar com a falta de energia neste inverno, informa a agência

A Suíça pode se tornar o primeiro país a limitar o uso de veículos elétricos (EVs) em uma tentativa de garantir a segurança energética neste inverno, informou o diário alemão Der Spiegel na quinta-feira.

De acordo com o plano de ação proposto, que ainda não foi adotado, o uso de VEs no país pode ser proibido, exceto em casos de “viagens absolutamente necessárias.” O governo também planeja um limite de velocidade mais rígido nas rodovias.

As duras restrições estão sendo discutidas porque o governo teme uma escassez de energia nos próximos meses, devido à alta dependência do país de importações.

A Suíça obtém cerca de 60% de sua eletricidade doméstica de usinas hidrelétricas, como represas em rios ou geradores colocados entre lagos. No entanto, grande parte da energia do país vem da França e da Alemanha, e este ano o fornecimento está restrito.

A Comissão Federal de Eletricidade da Suíça (Elcom) alertou anteriormente sobre os riscos de fornecimento de eletricidade durante o inverno, dizendo que problemas de capacidade de geração não podem ser descartados. A Elcom citou a menor disponibilidade esperada de energia nuclear francesa e as possíveis consequências para as exportações para a Suíça.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Carregamento de carros elétricos na Itália é mais caro que gasolina

A Comissão disse que Berna pode precisar cobrir suas necessidades de importação de eletricidade com compras da Alemanha, Áustria e Itália. No entanto, a disponibilidade de exportação de energia desses países dependeria fortemente dos combustíveis fósseis disponíveis, principalmente gás natural, de acordo com a Elcom.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT