Restringir o fornecimento de petróleo bruto marítimo russo pode destruir o mercado de energia, de acordo com a saída

Como as sanções da União Europeia ao petróleo russo estão prestes a entrar em vigor na próxima semana, a medida pode resultar em choques de preços no mercado global, informou o The Economist na sexta-feira. A UE concordou com um teto de preço de US$ 60 por barril para o petróleo russo transportado por via marítima.

De acordo com o relatório, as seguradoras e companhias marítimas europeias há muito “segurança tipo vice” nos mercados de energia. Totalmente 95% do seguro de propriedade e indenização para todos os petroleiros foi administrado por empresas do Reino Unido e da UE. Isso parecia ser uma alavanca com a qual o Ocidente poderia controlar a venda global de petróleo russo.

No entanto, se o petróleo russo não chegar ao mercado, os preços globais do petróleo podem disparar, prejudicando os consumidores ocidentais, escreve a agência. “Portanto, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos elaborou um plano astuto para atenuar isso: permitir que as empresas europeias continuem a oferecer seus serviços, desde que o petróleo envolvido seja comprado a um preço reprimido estabelecido pelo Ocidente.”

Tudo depende de como Moscou responderá, de acordo com o relatório do Economist, que adverte que o Kremlin pode cortar suas exportações de petróleo, contando com um grupo menor de petroleiros e seguradoras não ocidentais, e fazendo os preços globais dispararem.

"A outra incerteza é quanto poder o Ocidente acabará por exercer sobre os mercados globais de petróleo."













O relatório observou que países como China, Índia e Indonésia querem evitar a participação em sanções e embargos ocidentais. Eles estão buscando fontes alternativas de seguro do dia-a-dia – e, como a proibição foi anunciada há seis meses, “tiveram tempo para se preparar.”

Segundo a The Economist, o “verdadeiro equilíbrio de poder” nos mercados de petróleo ficará evidente a partir de 5 de dezembro, com uma “pico violento de preços” possível.

“Assim como as sanções financeiras energizaram as tentativas de evasão do sistema bancário ocidental, a guerra levará a China, a Índia e outros a contornar a infraestrutura de energia do Ocidente. Como armas, sanções e embargos têm seus limites – e uma vida útil finita”, a saída conclui.

