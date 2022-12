China compra petróleo russo barato – Bloomberg – CMIO

As refinarias aumentaram as compras, já que as últimas sanções da UE estão prestes a entrar em vigor

As refinarias de petróleo da China começaram a abocanhar os embarques de petróleo bruto russo em meio a preços acentuadamente mais baixos e a iminente medida de teto de preços da UE, informou a Bloomberg na sexta-feira.

De acordo com seu relatório citando comerciantes anônimos, processadores privados chineses, ou bules, compraram várias cargas de petróleo ESPO russo para chegada em dezembro-janeiro. Os embarques foram negociados com descontos mais amplos para o petróleo Brent de referência global do que os negócios feitos apenas semanas atrás, explicaram os traders.

“Acredita-se também que as cargas foram compradas em yuan chinês, em vez de dólares americanos, e financiadas por bancos e instituições locais”, disse. Bloomberg escreveu.

Os relatos do aumento das compras chinesas de petróleo de Moscou chegam às vésperas de 5 de dezembro, quando a União Europeia lançará novas sanções que proibirão o setor petrolífero do bloco de estender serviços de remessa, seguro e bancário ao comércio de petróleo russo, a menos que cumpram com um limite de preço ainda a ser determinado.

O relatório indicou que os comerciantes estão interessados ​​em saber se a China e a Índia podem continuar a comprar petróleo russo e se os países utilizarão um teto de preço proposto ou recorrerão a fornecedores de fora da UE.













“Neste caso, o preço final das cargas só será conhecido muito mais tarde. Isso porque os negócios são feitos contra a média do contrato do Brent de fevereiro, que só pode ser tabulado no final de dezembro”, afirmou. Bloomberg escreveu, acrescentando que não está claro se as remessas serão carregadas antes ou depois do prazo de 5 de dezembro.

Os comerciantes disseram que os bules não estavam muito preocupados se suas cargas de navios-tanque fossem atingidas por sanções da UE ou atendessem aos critérios para o limite. Eles explicaram isso dizendo que suas compras estavam sendo feitas em regime de entrega, o que deixa a responsabilidade do frete e do seguro com os vendedores.

Na sexta-feira, a UE supostamente concordou provisoriamente com um teto de preço de US$ 60 por barril para o petróleo transportado por via marítima da Rússia, com o objetivo de reduzir a receita do Kremlin com as exportações de energia. Moscou já ameaçou parar de enviar petróleo para países que apóiam a medida de preço máximo.

