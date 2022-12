OPEP + pondera cortes de produção ‘mais profundos’ – analistas – CMIO

As iminentes medidas restritivas da UE contra o petróleo russo podem forçar a aliança energética a reduzir ainda mais a produção

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (OPEP+) podem impor cortes mais profundos na produção de petróleo esta semana, enquanto o coletivo avalia o impacto das iminentes sanções da UE sobre o petróleo russo, informou a CNBC na sexta-feira, citando analistas.

O grupo de nações produtoras de petróleo, liderado pela Arábia Saudita e Rússia, deve se reunir no domingo para decidir a próxima fase de sua política de produção. A reunião será realizada um dia antes das últimas sanções anti-Moscou da União Européia entrarem em vigor. O bloco supostamente concordou provisoriamente com um teto de preço de US$ 60 por barril no fornecimento marítimo de petróleo da Rússia.

“Em última análise, a decisão dependerá da trajetória do preço do petróleo quando a OPEP + se reunir e quanta perturbação for evidente nos mercados por causa das sanções da UE”, disse. escreveram analistas da consultoria de risco político Eurasia Group, em uma nota de pesquisa vista pela mídia.

Segundo Claudio Galimberti, vice-presidente sênior de análise da consultoria de energia Rystad, o grupo “seria melhor manter o curso” e rolar sobre a política de produção existente.

Ele disse à CNBC que “Há rumores de que a OPEP + considera um corte com base na fraqueza da demanda, especificamente na China, nos últimos dias. No entanto, o tráfego da China em todo o país não caiu drasticamente.”

Galimberti observou que o outro fator que a Opep+ precisará considerar é o preço máximo. “Ainda está no ar, e isso aumenta a incerteza,” ele disse.













Helima Croft, da RBC Capital Markets, também confirmou que não havia expectativa de aumento de produção a partir da próxima reunião da OPEP+, e sim um “chance significativa” de um corte mais profundo na produção.

“Muita incerteza” Croft alertou, acrescentando que os delegados da OPEP “Tem que levar em consideração o que acontece com a China, mas também o que acontece com a produção russa.”

“Minha expectativa agora é que, se os preços estão flertando com o Brent entrando nos anos 70, certamente a Opep fará um corte mais profundo, mas a questão é: como eles levam em consideração o que virá no dia seguinte?” Croft perguntou. “Então, ainda acho que está em jogo.”

Em outubro, a Opep+ inesperadamente decidiu cortar as metas de produção em dois milhões de barris por dia, em um esforço para estabilizar a queda dos preços. Na sexta-feira, o petróleo Brent estava sendo negociado em baixa, a US$ 86,82 o barril, abaixo dos US$ 123 no início de junho. O US West Texas Intermediate (WTI) também caiu para US$ 81,19, em comparação com um nível de US$ 122 há seis meses.

