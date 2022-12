EUA querem redistribuir armas do Oriente Médio para a Ucrânia – Raytheon – CMIO

As baterias do NASAMS podem ser retiradas do Oriente Médio, diz o fabricante de armas americano

Os EUA estão trabalhando para mover algumas baterias do Sistema Nacional Avançado de Mísseis Superfície-Ar (NASAMS) dos países do Oriente Médio para a Ucrânia, disse o CEO da Raytheon Technologies, Greg Hayes. O fabricante de armas com sede na Virgínia desenvolveu as armas em colaboração com a Kongsberg Defense & Aerospace da Noruega.

“Existem NASAMS implantados em todo o Oriente Médio, e alguns de nossos aliados da OTAN e nós [the US] estão realmente trabalhando com alguns países do Oriente Médio que atualmente empregam o NASAMS e tentando direcioná-los de volta para a Ucrânia”, Hayes disse à revista Politico na quinta-feira, acrescentando que redistribuir as armas existentes seria mais rápido do que fabricar novas.

“Só porque leva 24 meses para construir, não significa que levará 24 meses para chegar [to the] país,” ele disse. Ele acrescentou que o objetivo é enviar o NASAMS para a Ucrânia nos próximos três a seis meses, com os EUA preenchendo a arma no Oriente Médio nos próximos dois anos.













De acordo com Hayes, leva tanto tempo para construir o NASAMS porque a empresa precisa comprar componentes eletrônicos e motores de foguete. A Casa Branca teria que assinar a transferência das armas para a Ucrânia de terceiros países, disse o Politico. O Pentágono não comentou as observações de Hayes.

O chefe da Raytheon falou depois que o Pentágono concedeu à empresa um contrato de US$ 1,2 bilhão para seis NASAMS para Kiev na quarta-feira. A Ucrânia recebeu os dois primeiros sistemas no mês passado, de acordo com o ministro da Defesa, Aleksey Reznikov.

Moscou, por sua vez, vem alertando que fornecer armas ocidentais a Kiev apenas exacerbará o conflito. O ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, disse que as forças russas têm atingido a infraestrutura de energia da Ucrânia para degradar a capacidade de “inundar a Ucrânia com armas letais que são usadas para matar russos.”