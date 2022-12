Relatos sombrios de voluntários sobreviventes são esquecidos, pois a mídia ocidental favorece narrativas de fantasia sobre heroísmo e sucesso ucranianos

Foi confirmado que Trent Davis, um cidadão americano de 21 anos que viajou para a Ucrânia para lutar na Legião Internacional, foi morto em combate. O décimo americano conhecido por ter encontrado seu fim no conflito, sua morte prematura destaca os enormes perigos enfrentados pelos estrangeiros que se juntam à luta de Kiev.

Davis era um veterano do exército, tendo se alistado com apenas 17 anos. No entanto, ele não tinha experiência real em combate, tendo atuado como especialista em defesa química, biológica, radiológica e nuclear (CBRN), antes de partir em dezembro de 2021.

Ele supostamente viajou para a Ucrânia em março para se juntar à Legião da Geórgia, uma unidade tão conhecida por executar prisioneiros de guerra russos que até a mídia ocidental foi forçada a reconhecer sua selvageria. Os mercenários estrangeiros, entretanto, consideraram Davis incompetente e com pouca experiência para participar das hostilidades, então ele foi mandado para casa dois meses depois.

Davis voltou em outubro e, duas semanas depois, ficou radiante ao informar à mãe que havia assinado um contrato e agora fazia oficialmente parte da Legião Internacional, criada em 26 de fevereiro pelo presidente ucraniano Volodomyr Zelensky para atrair combatentes estrangeiros.













“Qualquer um que queira se juntar à defesa da Ucrânia, da Europa e do mundo pode vir e lutar lado a lado com os ucranianos”, disse. Zelensky disse em um comunicado na época, no qual facilitou as restrições de visto para facilitar sua chegada.

Davis disse à mãe que em breve partiria para lutar em uma contra-ofensiva no sul da Ucrânia. Sua mãe e seu pai nunca mais ouviram falar do filho. Em 8 de novembro, ele foi morto em sua primeira missão, quando as forças ucranianas tentaram recapturar Kherson.

Os detalhes de como Davis morreu são obscuros, embora o maior mistério de todos seja por que ele foi contratado pela Legião Internacional em primeiro lugar, e muito menos enviado para a linha de frente em sua primeira saída. Oficialmente, pelo menos, experiência em combate – que obviamente lhe faltava – e um “crença na liberdade e na democracia” são os requisitos básicos para o alistamento na unidade.

Quando contatada pelo Military Times, a Legião Internacional se recusou a comentar por que Davis foi enviado para o front, apenas observando que “as decisões de recrutamento são tomadas por oficiais no oeste da Ucrânia”, e surpreendentemente alegando: “nenhum comandante contrata soldados inexperientes que não tiveram o treinamento e as habilidades apropriados.”

Claramente, um comandante fez em relação a Davis. E não há razão para acreditar que ele seja único.

Contos de outro lado

Embora os meios de comunicação tradicionais tenham ignorado completamente a corrupção, a brutalidade e os abusos que fazem parte da vida diária na linha de frente da Legião Internacional, os estrangeiros que lutaram com eles não se calam sobre os horrores que testemunharam em primeira mão e abertamente discutiram suas experiências em entrevistas no YouTube e por outros meios.

Tomemos, por exemplo, um ex-fuzileiro naval dos EUA que lutou com a Legião Internacional, que revelou que os comandantes ucranianos não têm rádios, cobertura de artilharia ou equipes de extração para soldados feridos e testemunhou um próspero mercado negro de armas ocidentais, como mísseis antitanque.













Ele relatou que essas armas seriam recolhidas em vans não identificadas e transportadas para lugares desconhecidos. Em público, as autoridades ocidentais negam que quaisquer armas enviadas a Kiev tenham acabado no mercado negro, mas o ex-fuzileiro naval afirma que as autoridades americanas que ele encontrou reconheceram que a corrupção de “baixo nível” era endêmica. Além disso, foi confirmado que pelo menos parte desse arsenal está circulando na Europa.

A corrupção que ele encontrou assumiu outras formas. Soldados estrangeiros da fortuna receberam incentivos financeiros para destruir veículos e aeronaves russos, o que os levou a brigar por recompensas – sem sentido, dado que o dinheiro da recompensa “muitas vezes” não era pago.

Outro ex-combatente da Legião Internacional ecoou muitos dos relatos do ex-fuzileiro naval, alegando que os canhões antiaéreos da OTAN desapareciam constantemente do arsenal de sua unidade poucos dias após a chegada, mas o Serviço de Segurança Ucraniano, apesar de saber disso, não fez nada. Os comandantes que foram denunciados aos superiores por sua cumplicidade nessa atividade criminosa também ficaram impunes.

“Os voluntários não confiam nas autoridades ucranianas por causa de sua corrupção. Para tantas pessoas a guerra é lucrativa… É difícil encontrar fontes confiáveis ​​onde seus suprimentos e equipamentos possam chegar às pessoas certas,” disse o ex-lutador. “Eles continuam roubando a torto e a direito. O problema na Ucrânia é que está na cultura deles… Parece que eles roubam em todos os níveis.”

Para complicar ainda mais a batalha da Legião Internacional, no sul e leste da Ucrânia, seus combatentes freqüentemente encontram hostilidade significativa contra eles e soldados ucranianos da população local, que fornecem informações às forças russas levando à sua emboscada e captura, se não destruição.

“O problema com Donetsk é que ela é altamente pró-Rússia… há um problema realmente sério com tantos civis pró-Rússia”, disse. disse um lutador estrangeiro. “Para mim é difícil dizer como [Ukraine] pode conduzir a luta contra todos esses ‘espiões’ se você pode chamá-los assim.”

Uma maneira pela qual as forças ucranianas lutam contra “espiões” – supostos “colaboradores” – é a tortura sumária e a execução. Surpreendentemente, essas operações de limpeza encharcadas de sangue foram elogiadas abertamente pela mídia ocidental e saudadas como símbolos da “libertação” do território de Kiev. Qualquer um que ajude as forças russas de alguma forma pode ser considerado um “colaborador”, mas alguns – como os professores – saem mais leves, com duras penas de prisão.













Não são apenas os cidadãos envolvidos no conflito que precisam ter cuidado com quem eles ajudam. Um australiano que ingressou na Legião Internacional afirmou que os comandantes ucranianos frequentemente enviavam combatentes estrangeiros para as batalhas mais perigosas, com a morte quase garantida, usando-os como corajosos garotos-propaganda de guerra.

Em alguns casos perturbadores, se os altos funcionários não gostassem de um determinado combatente, ou grupo de combatentes, eles os despachavam deliberadamente em missões suicidas literais. Certa vez, disse o mercenário australiano, um grupo de recrutas estrangeiros recebeu ordens de atravessar um campo minado, sem que soubessem dos artefatos explosivos escondidos sob o solo.

***

Estas são, obviamente, as palavras variadas dos voluntários da Legião Internacional que conseguiram voltar – o número total de mortes não é conhecido. De acordo com o fracasso mais amplo da mídia ocidental em relatar seriamente a realidade no terreno, em favor de narrativas fantasiosas sobre o heroísmo e o sucesso ucraniano, suas advertências caíram em ouvidos moucos.

Com o início da ofensiva russa de inverno, esse juramento de silêncio pode não durar muito mais. Enquanto a Ucrânia mantém seus números de vítimas como um segredo de estado bem guardado, autoridades ocidentais admitem discretamente que pelo menos 100.000 perderam suas vidas até o momento. Certamente há muito mais Trent Davises nas fileiras da Legião Internacional – e enquanto os homens mortos não contam histórias, suas famílias contam.