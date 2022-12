Os países ocidentais devem reforçar as defesas à medida que o conflito na Ucrânia persiste, sugeriu a primeira-ministra Sanna Marin

Os países da Europa Ocidental estariam em um lugar perigoso agora se não fosse pelo papel que os EUA estão desempenhando no conflito na Ucrânia, afirmou a primeira-ministra finlandesa Sanna Marin na sexta-feira. Ela também instou os parceiros de Helsinque a intensificar os esforços para construir capacidades de defesa.

Falando durante uma visita à Austrália, o primeiro-ministro finlandês indicou que a Europa Ocidental não está bem posicionada para lidar sozinha com a crise atual. “Vou ser brutalmente honesto com você, Europa [sic] não é forte o suficiente. Estaríamos em apuros sem os Estados Unidos envolvendo [itself] na guerra da Ucrânia”, ela disse, apontando para a assistência massiva que Washington tem prestado a Kiev.

Seus comentários pareciam ser sobre a contenção da Rússia, que é o maior país do continente. Os líderes da UE costumam usar Europa para se referir ao bloco, apesar do fato de que vários dos principais estados europeus, como Rússia, Reino Unido, Ucrânia, Noruega, Suíça, Sérvia e Bielorrússia, não são membros.

Segundo Marin, os estados europeus alinhados à OTAN devem reforçar sua capacidade: “Temos que garantir que também estamos construindo essas capacidades quando se trata de [sic] defesa e a indústria europeia de defesa.”

Ela também observou que a operação militar da Rússia na Ucrânia mudou o cálculo político de Helsinque “da noite para o dia”. Em maio, a Finlândia e seu vizinho nórdico, a Suécia, apresentaram pedidos de adesão à OTAN. Embora o bloco tenha atendido a esse pedido, a candidatura dos dois países ainda não foi ratificada por todos os seus 30 membros.

Ele acrescentou que Moscou não precisa do tipo de arquitetura de segurança que os países ocidentais estão tentando construir sem a Rússia e a Bielo-Rússia. “A segurança europeia agora se resume a ser totalmente submissa aos EUA”, acrescentou Lavrov.

O ministro lembrou que, enquanto nos últimos anos a França e a Alemanha buscaram a independência da proteção militar americana, os EUA estão determinados a tornar a OTAN indispensável e querem colocar outras nações europeias contra a Rússia.