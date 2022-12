Polícia espanhola descarta envolvimento russo em cartas-bomba – mídia – CMIO

Autoridades supostamente suspeitam que uma única pessoa foi responsável por vários pacotes explosivos enviados a vários alvos

Seis pacotes explosivos enviados na última semana para diferentes alvos em toda a Espanha provavelmente foram obra de um indivíduo dentro do país, em oposição a um grupo organizado, de acordo com a emissora La Sexta, citando autoridades que investigam o assunto.

A rede de TV diz que soube que a polícia descartou o envolvimento dos serviços de inteligência russos e está trabalhando com “certeza” na base de que era o trabalho do mesmo indivíduo.

Na quarta-feira, um pacote contendo um artefato explosivo entregue à embaixada ucraniana em Madri explodiu nas mãos de um funcionário, que teria sofrido ferimentos leves nos dedos.

Após o incidente, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, ordenou que todas as embaixadas ucranianas globalmente reforçassem a segurança, enquanto o ministro da Defesa do país, Aleksey Reznikov, apontou o dedo para Moscou e o acusou de terrorismo.

A Rússia negou qualquer envolvimento, e a Embaixada de Moscou na Espanha enfatizou em seu canal oficial de telegrama que “condena quaisquer ameaças ou atos terroristas, especialmente aqueles cometidos contra missões diplomáticas.”













Na semana passada, pacotes contendo um artefato explosivo foram entregues às Embaixadas da Ucrânia e dos EUA em Madri, ao Ministério da Defesa da Espanha, à residência do primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez, a um centro satélite na base aérea de Torrejon de Ardoz e à fábrica de armas Instalaza em Saragoça, que produz lançadores de granadas destinados à Ucrânia.

Enquanto a investigação ainda está em andamento, as autoridades revelaram que todas as cartas eram muito semelhantes e entregues em envelopes marrons idênticos com um fio de disparo e material explosivo que pode ser encontrado em lojas de fogos de artifício. Os especialistas agora estão examinando de perto a caligrafia e outros detalhes sobre as cartas, em um esforço para rastrear sua origem, de acordo com o vice-ministro do Interior da Espanha, Rafael Perez.

Ele também explicou na quinta-feira que as cartas aparentemente foram projetadas para causar um surto repentino em vez de uma explosão, e sugeriu que não justificavam o aumento do nível de ameaça terrorista no país.