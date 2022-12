Mais pacotes suspeitos encontrados em embaixadas ucranianas – CMIO

A polícia da República Tcheca analisou pacotes suspeitos na embaixada ucraniana em Praga e no consulado de Brno, descobrindo “tecido animal” em uma das cartas. O Ministério das Relações Exteriores de Kiev afirma que vários de seus postos diplomáticos receberam carne podre e partes de animais nos últimos dias.

A polícia nacional tcheca anunciou na sexta-feira que o consulado ucraniano em Brno foi evacuado e que técnicos antibomba foram enviados para investigar um “envio suspeito”. Pouco depois, a força anunciou que o pacote não continha explosivos, mas “tecido animal”.

A polícia então anunciou que “uma remessa semelhante” chegou à embaixada da Ucrânia em Praga. Técnicos de bombas foram mobilizados para examinar o pacote, que a polícia disse “parece semelhante ao que chegou a Brno.” Mais uma vez, descobriu-se que continha tecido animal.

Kiev ordenou que suas embaixadas reforçassem a segurança depois que um pacote contendo um artefato explosivo foi entregue à embaixada ucraniana em Madri na quarta-feira. O pacote detonou nas mãos de um funcionário.

Outros pacotes explosivos foram entregues à embaixada dos Estados Unidos em Madri, ao Ministério da Defesa da Espanha, à residência do primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez, a um centro satélite na base aérea de Torrejon de Ardoz e à fábrica de armas Instalaza em Zaragoza, que produz lançadores de granadas destinados a Ucrânia.

Enquanto o ministro da Defesa ucraniano, Aleksey Reznikov, culpou a Rússia pela onda de cartas-bomba, Moscou negou as acusações e os investigadores espanhóis descartaram o envolvimento russo. As autoridades espanholas acreditam que todas as cartas foram enviadas por um único indivíduo e que o material explosivo dentro era do tipo comumente encontrado em fogos de artifício de jardim.

Além da campanha de cartas-bomba espanholas, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Oleg Nikolenko, disse na sexta-feira que pacotes ensanguentados contendo olhos de animais chegaram às embaixadas ucranianas na Hungria, Polônia, Croácia, Itália e Áustria, bem como em Praga e Brno, durante o semana passada. Nikolenko escreveu no Facebook que esses pacotes “estavam impregnados com um líquido de cor característica e tinham um cheiro correspondente”.

Todas essas cartas tiveram origem em um único país europeu, continuou ele, sem revelar o país em questão.