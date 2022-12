China enfrenta crise matrimonial – mídia – CMIO

A taxa anual de novos casamentos na China caiu para o ponto mais baixo em mais de três décadas, contribuindo para a taxa de natalidade já em declínio no país, informou a agência de notícias Yicai na quinta-feira, citando o Escritório Nacional de Estatísticas. As restrições da Covid-19, a educação e o custo de vida estão entre as principais razões para o declínio.

Cerca de 11,58 milhões de pessoas registraram seu primeiro casamento na China em 2021, uma queda de 708.000 em relação ao ano anterior. É a primeira vez desde 1985 que o número anual de pessoas entrando em seu primeiro casamento caiu para menos de 12 milhões. A mesma métrica atingiu o pico com 23,8 milhões em 2013, mas desde então diminuiu 51,5%, de acordo com o relatório.

Song Jian, demógrafo do Centro de Estudos de População e Desenvolvimento da Universidade Renmin, disse ao Global Times na sexta-feira que a queda na taxa de casamento se deve a um aumento na idade em que as pessoas se casam pela primeira vez, principalmente devido a maior acesso ao ensino superior e “jovens em busca de estabilidade profissional antes do casamento.” Song acrescentou que a redução dos contatos pessoais durante a pandemia de Covid-19 e o alto custo de criar os filhos também estão entre os principais fatores.













O especialista disse que a redução da taxa de casamento contribuirá para o declínio da taxa de natalidade na China. Cerca de 10,6 milhões de bebês nasceram na China no ano passado, o menor total desde 1961, segundo a revista Sixth Tone.

Depois de décadas de restrições ao número de filhos por família, as autoridades agora estão incentivando os casais a terem mais bebês diante do envelhecimento da população da China e de um alto índice de desequilíbrio de gênero.

Pequim encerrou a política do filho único em 2015, permitindo assim que os casais tivessem dois filhos. Desde o ano passado, eles podem ter até três filhos. O presidente Xi Jinping prometeu em outubro revelar um “proativo” conjunto de políticas para aumentar a taxa de natalidade e combater o envelhecimento.