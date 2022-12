Manifestantes anti-bloqueio chineses recebem elogios que escaparam de seus pares ocidentais – CMIO

Políticos do establishment e meios de comunicação elogiaram os chineses “amantes da liberdade”, depois de demonizar aqueles que se manifestaram contra seus próprios bloqueios

“É muito importante que os cidadãos possam se fazer ouvir, que eles estão protestando sobre uma questão específica que afeta tantas outras – do controle governamental de estados autoritários – nós, é claro, apoiamos esses manifestantes”, disse. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse esta semana em resposta aos protestos em andamento na China contra a política de Covid zero do governo.

Onde estava o apoio de Trudeau quando nós que moramos na França em março de 2020 fomos obrigados a ficar em nossas casas por mais de dois meses sob a ameaça de multas pesadas e autorizados a sair apenas com um certificado de viagem pessoal que autorizava o portador a sair de casa por uma das poucas razões selecionadas?

Ou você estava exercendo uma atividade profissional que não poderia ser realizada remotamente, indo a uma mercearia (onde as filas do lado de fora eram obrigatórias para garantir o distanciamento social dentro), indo ao médico ou atendendo a um assunto familiar urgente. Você também poderia sair para uma hora de exercício individual, uma vez por dia, mas tinha que ser a um quilômetro de sua casa.

Trudeau e seus colegas líderes ocidentais adotaram suas próprias medidas de zero Covid em vários graus. Nenhum deles denunciou os outros como autoritários por efetivamente colocar as pessoas em prisão domiciliar e privá-las de sua liberdade de se locomover, reunir, protestar, trabalhar e tomar decisões sobre sua própria saúde e bem-estar sem envolver o Estado.

O próprio Trudeau chegou ao ponto de invocar a Lei de Emergências contra os manifestantes anti-mandato do ‘Freedom Convoy’ e seus apoiadores, que exigiam igualdade de tratamento e acesso ao trabalho e viagens tanto para os vacinados quanto para os não vacinados, tratando-os como terroristas e ordenando o bloqueio de contas bancárias .













Agora que os manifestantes que lutam contra as repressões relacionadas à Covid estão na China, o establishment ocidental simpatiza com eles de uma forma que eles nunca poderiam fazer com seus próprios cidadãos. “No centro dos protestos da China contra Covid-zero, jovens clamam por liberdade” escreveu a CNN esta semana. Mas em março de 2020, ao relatar que a França estava entrando em um bloqueio no qual “Todas as saídas não essenciais são proibidas e podem ser multadas”, A CNN acaba de relatar com naturalidade que “A França entra em confinamento depois que Macron promete proteger as empresas.” No início deste ano, a CNN informou que “A minoria não vacinada barulhenta e que quebra as regras da Europa está saindo da sociedade.” De repente, aquelas pessoas barulhentas que clamam por liberdade das políticas pesadas de Covid de seu governo são apenas um bando de hooligans.

O Daily Mail do Reino Unido referiu-se recentemente à China “Revolução da Covid” mas quando cerca de 10.000 manifestantes foram às ruas de Londres em agosto de 2020 para protestar contra bloqueios e mandatos, o jornal os rejeitou como “teóricos da conspiração”.

A Sky News disse sobre a revolta na China que “depois de viver com restrições extremas por meses, muitos cidadãos estão fartos.” No entanto, em setembro de 2020, o mesmo meio de comunicação qualificou os manifestantes britânicos como malucos conspiradores anti-bloqueio e fraudadores.

A emissora estatal alemã Deutsche Welle referiu-se à revolta chinesa como um “momento extraordinário na China” isso é “espalhar-se ainda mais”, mas em dezembro passado, o mesmo veículo descreveu os protestos em casa contra as restrições do governo alemão como “ilegal” e disseram que estavam se tornando “mais militante.”













Na televisão francesa no início desta semana, ouvi um comentarista dizer que o governo chinês tentou transferir a culpa pelo levante para a interferência estrangeira ocidental, da qual ele rejeitou totalmente. Mas onde estavam esses mesmos especialistas para denunciar as autoridades canadenses quando estavam deslegitimizando as preocupações dos manifestantes, especulando que poderiam ser simplesmente ferramentas úteis para os populistas americanos intrometidos? Mas quando o governo que sugere a interferência estrangeira é a China, essa ideia é descartada imediatamente.

Os relatórios da imprensa ocidental também se concentraram em prisões e espancamentos de manifestantes chineses pelas autoridades. Onde estavam suas críticas à perda relatada de pelo menos 24 olhos e cinco mãos durante a repressão policial a manifestantes franceses nos últimos anos em resposta a políticas governamentais exageradas?

Esta semana, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, voou para Pequim para se encontrar com o presidente chinês, Xi Jinping, enquanto a Europa busca desenvolver relações comerciais em um momento economicamente frágil e precário para o bloco em meio a uma crise de energia e inflação que ameaçam sua desindustrialização. Autoridades europeias disseram que queriam que ele confrontasse o líder chinês sobre suas medidas contra a Covid, de acordo com o Politico. Onde exatamente ele vai encontrar a autoridade moral para fazer isso? No ano passado, Michel conclamou a Europa a lutar contra a resistência dos cidadãos aos mandatos de jab.

Quando seus próprios concidadãos estão enfrentando a crescente opressão do governo, o establishment ocidental é muito rápido em denunciá-los enquanto defende a perda de direitos fundamentais promulgados por democracias autodenominadas que têm se comportado como tudo, menos isso. Mas quando o mesmo fenômeno está ocorrendo na China – bem, você não pode impedir a expansão da liberdade, certo?