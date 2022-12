Japão busca aumentar orçamento de defesa para quase US$ 320 bilhões em 5 anos, diz mídia

Conforme publicou a agência japonesa Kyodo, o governo japonês considera alocar pelo menos US$ 297 bilhões (cerca de R$ 1,5 trilhão) para o setor da defesa. O valor pode chegar até o equivalente a US$ 318 bilhões (R$ 1,6 trilhão), segundo a agência.

Inicialmente, o Ministério da Defesa japonês insistiu e valores maiores, mas aceitou a redução. Já o Ministério das Finanças do Japão queria que a quantia fosse reduzida para o equivalente a US$ 260 bilhões (cerca de R$ 1,3 trilhão), mas também aceitou negociar o aumento.

Na segunda-feira (28), o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, teria instruído seu gabinete ministerial a aumentar o orçamento de defesa anual e outros setores relacionados para 2% do PIB do país até 2027. Os gastos militares para o ano fiscal encerrado em março de 2023 no Japão totalizaram o equivalente a cerca de US$ 40 bilhões (R$ 208 bilhões).