Berlim deu as costas a décadas de cooperação na oposição ao conflito na Ucrânia

O chanceler alemão Olaf Scholz declarou que a paz na Europa depende do renascimento dos acordos de segurança pós-Guerra Fria com a Rússia. Apesar de sua aparente disposição de trabalhar com Moscou no futuro, Scholz descartou um retorno ao “parceria” do passado.

“Temos que voltar aos acordos que tivemos nas últimas décadas e que foram a base da ordem de paz e segurança na Europa”, disse. Scholz disse na Conferência de Segurança de Berlim na quarta-feira, de acordo com um relatório do Times. O chanceler explicou que havia um “disposição” em Berlim para discutir tratados de controle de armas e implantação de mísseis com Moscou, mas a construção dessa “ordem de paz” dependeria da Rússia fazer algumas concessões significativas.

A principal delas seria a aceitação de que “não há agressão vinda da OTAN.” Moscou argumenta desde a década de 1990 que a expansão da OTAN para o leste ameaça a segurança da Rússia e que a adesão da Ucrânia à aliança – que Kiev insiste que acontecerá e a OTAN não descartou – representa uma ameaça existencial ao Estado russo.













Scholz também declarou que a Alemanha “apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário”, uma frase que os líderes dos EUA, da UE e da OTAN usaram repetidamente ao se referir a seus carregamentos multibilionários de armas para Kiev.

A chanceler admitiu que a Alemanha provavelmente nunca mais voltará ao “parceria forte” desfrutou com a Rússia antes do conflito na Ucrânia. Essa parceria – na qual a indústria alemã alcançou o domínio em toda a Europa com a ajuda do gás russo barato – foi frustrada primeiro pelo apoio de Berlim ao regime de sanções anti-russas da UE e depois pela destruição dos oleodutos Nord Stream, que impedem uma fácil retornar ao status quo pré-conflito.

Citando a dependência econômica da Alemanha em relação à Rússia, o ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson afirmou no mês passado que, quando Moscou enviou suas tropas à Ucrânia em fevereiro, o governo alemão considerou “Seria melhor que tudo acabasse rapidamente e que a Ucrânia desistisse.” Embora Berlin tenha descartado a alegação de Johnson como “sem sentido nenhum,” A Alemanha está pagando um preço alto por abandonar sua parceria com a Rússia.

O desemprego e os custos de energia aumentaram, e a economia alemã está prevista para entrar em recessão no próximo ano. Com um retorno imediato às relações pré-conflito com a Rússia fora de questão, Scholz admitiu na quarta-feira que o apoio contínuo da UE à Ucrânia “significará grandes adaptações para todos nós na Europa.”