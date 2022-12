Alex Jones declara falência – CMIO

Advogados das famílias de Sandy Hook afirmam que o apresentador do Infowars está tentando evitar um pagamento de US$ 1,5 bilhão

O polêmico apresentador do Infowars, Alex Jones, entrou com pedido de proteção contra falência na sexta-feira, informando a um tribunal do Texas que ele não tem ativos suficientes para cobrir as dívidas, que excedem US$ 1 bilhão. Isso ocorre depois que Jones foi condenado a pagar quase US $ 1,5 bilhão a advogados e famílias das vítimas do tiroteio na escola Sandy Hook por alegar que foi encenado.

O processo informava ao Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Sul do Texas em Houston que Jones havia “entre US$ 1 milhão e US$ 10 milhões” em ativos e enfrentados “entre US$ 1 bilhão e US$ 10 bilhões” em passivos para “50 a 99 credores.”

Como os principais meios de comunicação, incluindo AP, Reuters e New York Times, relataram o processo, os advogados das famílias de Sandy Hook acusaram Jones de tentar escapar do pagamento de centenas de milhões em danos de dois julgamentos por difamação em Connecticut e Texas.

“O sistema judicial americano responsabilizará Alex Jones e nunca pararemos de trabalhar para fazer cumprir o veredicto do júri.” Chris Mattei, advogado das famílias no caso de Connecticut, disse em um comunicado citado pela AP e Reuters.

Jones era notoriamente cético em relação à narrativa sobre o massacre de 2012 em Sandy Hook, quando o ex-aluno Adam Lanza assassinou sua mãe, seis outros adultos e 20 crianças antes de atirar na própria cabeça. Alguns dos pais já processaram fabricantes e vendedores de armas pela compra de armas de fogo de Lanza. Dez famílias também processaram Jones por alegar que algumas delas eram “atores de crise” em seu show.













Em outubro, um júri de Connecticut ordenou que Jones pagasse $ 965 milhões em danos compensatórios às várias famílias de Sandy Hook, com um juiz acrescentando outros $ 473 milhões em danos punitivos. Um processo separado no Texas resultou na condenação de Jones a pagar outros US$ 49 milhões a uma família de Sandy Hook. Seus advogados disseram que apelarão de ambos os veredictos.

Os advogados das famílias entraram com ações para impedir Jones de usar proteção contra falência para evitar o pagamento das sentenças, alegando que ele havia transferido mais de US$ 60 milhões da Infowars para empresas de fachada a partir de 2018, quando seus processos foram arquivados pela primeira vez.

Jones testemunhou que tinha “legitimamente pensado” na época, o tiroteio pode ter sido encenado, mas depois mudou de ideia e pediu desculpas “centenas de vezes”. Ele também chamou os processos de um ataque ao direito constitucionalmente protegido de liberdade de expressão e descreveu o processo como um “sessão de luta” na China.