China critica EUA por ‘diplomacia coercitiva’ – CMIO

A China exortou os EUA a abandonarem a sua “diplomacia coercitiva” depois que um alto funcionário americano sugeriu que Pequim representa uma ameaça ao chamado “ordem internacional baseada em regras”.

Falando durante uma coletiva de imprensa na sexta-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, destacou a longa história de políticas externas agressivas de Washington.

Ele foi solicitado a responder depois que o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, declarou que Pequim representa um “desafio sistêmico” ao bloco da OTAN e “áreas relevantes para a segurança da aliança”.

“Os comentários dos EUA não são baseados em fatos e refletem a mentalidade arraigada da Guerra Fria e o viés ideológico”, disse. disse Zhao, acrescentando que Washington é o “a origem e especialista da diplomacia coercitiva,” que varia de “a ameaça da força ao isolamento político, da sanção econômica ao bloqueio tecnológico”.

Os comentários de Blinken foram feitos durante uma importante cúpula da OTAN em Bucareste, Romênia, no início desta semana, onde a aliança militar liderada pelos Estados Unidos se concentrou amplamente no conflito na Ucrânia. No entanto, com as autoridades americanas frequentemente rotulando a China como o principal concorrente de Washington, Pequim também apareceu na reunião.













Embora Blinken insistisse que os EUA estão abertos a “diálogo construtivo” com a China e não está buscando uma “nova Guerra Fria”, ele disse que a aliança da OTAN é “preocupado com o [People’s Republic of China’s] políticas coercitivas, por seu uso de desinformação, por sua rápida e opaca construção militar, incluindo sua cooperação com a Rússia”. O diplomata observou que os membros da OTAN concordaram anteriormente que a China “comportamento assertivo” representa uma ameaça ao “ordem internacional baseada em regras”.

Zhao respondeu que são os EUA, não a China, que “recorre ao uso arbitrário da força para provocar problemas em todo o mundo”, observando que os gastos militares dos EUA superam os próximos nove países combinados.

“Ao longo de seus quase 250 anos de história, os EUA não estiveram em guerra por apenas 16 anos. Ele administra mais de 800 bases militares no exterior”, continuou o porta-voz. “Suas operações militares em países como Iraque, Afeganistão e Líbia levaram a inúmeras tragédias humanitárias… Está muito claro quem está minando a segurança e a estabilidade internacional e regional.”

No ano passado, houve um aumento significativo nas tensões entre Washington e Pequim, já que o presidente dos EUA, Joe Biden, deu continuidade a muitas das políticas mais hostis de seu antecessor desde que assumiu o cargo, incluindo destacamentos militares regulares nos mares do sul e leste da China. Uma viagem de destaque a Taiwan da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, no início deste ano, também desencadeou condenações e dias de exercícios militares maciços por Pequim – que considera a ilha parte de seu território soberano – deteriorando ainda mais as relações entre as duas potências.