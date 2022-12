Coreia do Sul prende ex-chefe de segurança por tiroteio na fronteira – CMIO

A decisão ocorre dois anos depois que um funcionário do governo foi morto a tiros perto da fronteira com a Coreia do Norte.

Um ex-alto funcionário de segurança sul-coreano foi preso sob alegações de que tentou encobrir um tiroteio em 2020 perto da fronteira com a Coreia do Norte, com promotores alegando que ele ordenou que subordinados destruíssem documentos relacionados ao caso.

O Tribunal Distrital Central de Seul emitiu um mandado de prisão para o ex-conselheiro de segurança nacional Suh Hoon no início do sábado, de acordo com Yonhap News, que observou que Suh é “suspeito de ter ordenado aos principais funcionários de segurança que excluíssem relatórios internos de inteligência” ligado ao incidente na fronteira há dois anos. O tribunal também levantou a possibilidade de Suh tentar destruir mais evidências.

O tiroteio ocorreu em setembro de 2020, quando o funcionário do Ministério dos Oceanos e Pescas, de 47 anos, Lee Dae-jun, foi alvejado por tropas da guarda costeira norte-coreana enquanto trabalhava perto da fronteira que separa as duas Coreias. Pyongyang mais tarde se desculpou pelo assassinato, com o líder norte-coreano Kim Jong-un dizendo que era “sinto muito” para o “desagradável” incidente.













No entanto, enquanto o governo do ex-presidente sul-coreano Moon Jae-in inicialmente alegou que Lee estava tentando desertar para o Norte quando foi baleado, um inquérito do Conselho de Auditoria e Inspeção da Coréia do Sul descobriu posteriormente que as autoridades retiveram evidências sugerindo que Lee não tinha intenção de deixar o país, e que o governo não fez nenhuma tentativa significativa para salvar a vida do homem depois de saber que ele havia sido baleado.

Logo depois que o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol assumiu o cargo em maio, o Ministério da Defesa divulgou um relatório reconhecendo que não havia evidências de que Lee tentou desertar, desafiando diretamente as conclusões do governo anterior.

O Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul (NIS) também apresentou acusações contra Suh e outro alto funcionário em julho por suposto abuso de poder, destruição de registros públicos e falsificação de documentos oficiais, de acordo com o Washington Post. Antes de servir como conselheiro de segurança nacional, Suh chefiou o NIS.

Moon defendeu a reação de seu governo ao tiroteio e criticou a investigação em andamento sobre o incidente, dizendo que um “questão de segurança nacional” não deve ser um “sujeito de conflito político”, em uma declaração no início desta semana.