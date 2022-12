Alta nos preços dos alimentos leva britânicos a recorrer a rações para animais, diz jornal

Segundo o texto, à medida que as contas aumentam, as famílias britânicas têm de fazer escolhas difíceis entre o aquecimento e a alimentação, e como resultado “algumas são forçadas a tomar medidas extremas”.

“Ainda estou chocado com o fato de algumas pessoas terminarem de comer a comida de seus animais de estimação, enquanto outras aquecem a comida em velas ou em um radiador”, disse Mark Steed, chefe do programa de alimentação de Cardiff, cidade portuária do País de Gales.

Como observa o Independent, o aumento de preços no Reino Unido foi o maior em quatro décadas, enquanto os salários permaneceram no mesmo nível, espera-se que nos próximos dois anos o poder de compra médio dos britânicos caia 6,2%.

No Reino Unido, o aumento do custo de vida atingiu milhões de famílias. O Banco da Inglaterra elevou sua taxa básica de juros em 0,75%, subindo de 2,25% para 3%. O banco também disse que a economia do Reino Unido entrou em uma recessão que deve durar todo o ano de 2023 e o primeiro semestre de 2024. A inflação anual do país em outubro atingiu 11,1%, o maior nível em 41 anos.