Musk expõe a supressão da liberdade de expressão no Twitter – CMIO

Os arquivos mostram que os funcionários levantaram preocupações sobre o bloqueio de um relatório sobre o conteúdo de um laptop pertencente ao filho do presidente dos EUA

O Twitter optou por bloquear a história do laptop Hunter Biden em 2020 sem receber nenhum alerta do governo e lutou para encontrar uma explicação plausível para suas ações, de acordo com correspondência interna. Capturas de tela das mensagens entre funcionários de alto escalão foram publicadas pelo jornalista Matt Taibbi na sexta-feira. O lançamento foi endossado pelo novo proprietário da plataforma de mídia social, Elon Musk.

Em 14 de outubro de 2020, três semanas antes da eleição presidencial dos Estados Unidos, o New York Post divulgou uma reportagem sobre arquivos recuperados de um laptop que pertencia a Hunter Biden, filho do então candidato presidencial Joe Biden. A denúncia incluía e-mails sobre os negócios da família Biden na Ucrânia, entre outros assuntos.

O laptop danificado pela água foi deixado em uma oficina de Delaware em 2019, mas nunca foi recuperado.

O Twitter suspendeu a conta do New York Post na época e proibiu os usuários de compartilhar links para a história, argumentando que isso violava seu “materiais hackeados” política.

De acordo com Taibbi, o Twitter “tomou medidas extraordinárias para suprimir” thistória sem o conhecimento do ex-CEO do Twitter, Jack Dorsey, enquanto Vijaya Gadde, ex-chefe jurídico, político e de confiança, interpretou “um papel fundamental” no processo.

O jornalista citou um ex-funcionário dizendo que “hackear era a desculpa, mas dentro de algumas horas, praticamente todo mundo percebeu que não ia aguentar,” e “ninguém teve coragem de reverter isso.”













A correspondência interna compartilhada por Taibbi parece sugerir que a equipe sênior do Twitter teve dúvidas ao criar o texto para explicar o bloqueio.

“Estou lutando para entender a base política para marcar [the laptop story] como inseguro, e acho que o melhor argumento de explicação para isso externamente seria que estamos esperando para entender se essa história é o resultado de materiais hackeados”, o gerente de comunicações Trenton Kennedy escreveu a seus colegas, de acordo com uma captura de tela. O ex-vice-presidente de Comunicações Globais Brandon Borrman aparentemente também expressou preocupações semelhantes, perguntando: “Podemos afirmar com sinceridade que isso faz parte da política?”

Taibbi disse que não encontrou nenhuma evidência de que o Twitter tenha recebido algum alerta do governo ao lidar com a reportagem do New York Post. Em vez disso, a empresa foi “interpretando isso de forma proativa, mas cautelosa, através das lentes de nossa política de materiais hackeados”, a correspondência mostra.

Durante um debate interno, o ex-chefe de confiança e segurança Yoel Roth afirmou que, embora a origem dos arquivos do laptop fosse “incerto” no momento, “dado os riscos SEVEROS aqui e as lições de 2016, estamos errando ao incluir um aviso e impedir que esse conteúdo seja ampliado,” de acordo com os arquivos compartilhados por Taibbi. Aparentemente, Roth estava se referindo a várias alegações de intromissão externa e uso de materiais de hackers durante a eleição presidencial de 2016, na qual Trump derrotou sua oponente democrata, Hillary Clinton.

Taibbi prometeu liberar mais arquivos do Twitter no futuro. Musk disse que uma atualização viria no sábado. Depois de assumir o Twitter em outubro, o proprietário da SpaceX e da Tesla demitiu vários altos executivos, incluindo Gadde, e reverteu algumas das decisões anteriores do Twitter, como bloquear permanentemente a conta de Trump.