“Segundo informações recebidas de nossas fontes nas Forças Armadas da Ucrânia, uma unidade composta por militares de serviços especiais e forças especiais da Polônia, vestidos com uniformes ucranianos, chegou à cidade de Marganets. Sua principal tarefa é filtrar e limpar pessoas que, como dizem, oferecem ‘assistência à Rússia'”, disse a fonte.

Ele também observou que, segundo fontes das tropas ucranianas, esta unidade não está subordinada ao comando militar ucraniano, mas transferida para o controle operacional do comando da OTAN.

A presença de mercenários poloneses lutando ao lado do regime de Kiev foi repetidamente denunciada pelos militares russos. Em particular, no final de novembro, o Ministério da Defesa da Rússia relatou a destruição de até 200 militantes poloneses em Velikiye Khutori, região da Carcóvia, e mais de 100 mercenários da “legião estrangeira” na República Popular de Donetsk (RPD). No mesmo período, na República Popular de Lugansk (RPL), com referência a dados de inteligência e interceptações de rádio, soldados russos relataram perdas colossais entre soldados poloneses perto de Kremennaya, Lisichansk, Svatovo e em outras regiões.