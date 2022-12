Grupos de pais se revoltam contra o plano de queda de energia na França – CMIO

As escolas não devem sofrer com os esforços para sustentar a rede durante o inverno, dizem eles

Fechar escolas para combater a crise energética na França é inaceitável, anunciaram grupos de pais franceses esta semana, depois que o governo instruiu as autoridades regionais a se prepararem para possíveis quedas de energia localizadas.

As escolas não foram priorizadas pelos planejadores em caso de limitação da rede de abastecimento de energia durante o inverno.

“Os pais não querem o fechamento das escolas. Vimos o impacto dos fechamentos nos alunos ”, Valerie Desouche, secretária adjunta da União Nacional das Associações de Pais Autônomos (UNAAPE), disse à BFM TV na quinta-feira, referindo-se aos bloqueios durante a pandemia de Covid-19.

Ela acrescentou que era “impensável” não tratar as escolas como prioridade durante a crise energética.

“Queremos que as escolas estejam abertas a todo custo”, disse Desouche. “Não podemos colocar a educação das crianças em segundo lugar.”













O vice-presidente da Federação de Pais para Educação Pública (PEEP), Laurent Zameczkowski, também pediu que as escolas sejam priorizadas, dizendo “Durante a crise da saúde, fizemos de tudo para manter as escolas abertas, e agora a crise de energia será o motivo [to shut them down]?”

O grupo divulgou um comunicado na quarta-feira, argumentando que “A austeridade energética não pode ser feita à custa da saúde e do futuro dos alunos.”

Segundo a rádio France Info, o plano do governo prevê possíveis interrupções entre 8h e 13h e entre 18h e 20h, que podem durar até duas horas. Os locais prioritários incluem hospitais, delegacias e quartéis de bombeiros, mas não escolas, que podem ser forçadas a cancelar algumas aulas.

“Não estamos dizendo que haverá cortes de energia, mas que não é impossível”, disse. disse o porta-voz do governo, Olivier Veran, na quinta-feira. A França, juntamente com muitos outros países europeus, tem procurado maneiras de economizar energia e se preparando para possíveis interrupções, enquanto os países ocidentais tentam conter as exportações russas de petróleo e gás como parte das sanções sobre o conflito na Ucrânia.