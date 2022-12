Macron exortou os franceses a não entrarem em pânico com a falta de energia

PARIS, 3 de dezembro – RIA Novosti. O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu aos compatriotas que não entrem em pânico com possíveis quedas de energia no país em meio à crise.

“Vejo muita preocupação com isso, mas não entre em pânico! O governo, é responsabilidade deles, está montando cenários para sair de qualquer situação”, disse Macron em entrevista ao jornal Parisiense, respondendo a uma pergunta sobre preocupações sobre possíveis quedas de energia.

O governo francês no início de outubro revelou oficialmente seu plano de “sobriedade energética”, projetado para reduzir o consumo de energia do país e se preparar para um inverno sem gás russo. De acordo com este plano, a temperatura nas dependências de residências particulares e prédios administrativos não deve ultrapassar 19 graus, nos armazéns será reduzida para 16 graus. Os aquecedores de água devem ser ajustados para uma temperatura de 55 graus. Além disso, o governo pode encurtar a estação de aquecimento dependendo das condições climáticas.