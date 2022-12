Arquivos divulgados do Twitter mostram ‘interferência eleitoral’ – Rectenwald para RT – CMIO

O Partido Democrata manteve um controle rígido sobre a rede social, diz o ex-professor da NYU

A divulgação de arquivos do Twitter sobre o bloqueio da história do laptop Hunter Biden expõe a extensão dos laços da empresa com o Partido Democrata dos EUA e seu papel na interferência eleitoral, disse o autor e ex-professor de estudos liberais da Universidade de Nova York, Michael Rectenwald, à RT .

“Nós sabíamos disso, mas agora é realmente oficial. O Twitter tem operado como um órgão do Partido Democrata, essencialmente com agentes democratas administrando a empresa antes de Elon Musk assumir, e talvez um pouco agora também. disse Rectenwald.

O jornalista Matt Taibbi publicou correspondência interna entre ex-funcionários do alto escalão do Twitter na sexta-feira, o que sugere que eles estavam preocupados com a decisão de impedir os usuários de compartilhar uma história do New York Post de 2020 sobre o conteúdo do laptop pertencente a Hunter Biden, filho do então candidato presidencial Joe Biden.

O Twitter suspendeu a conta do jornal três semanas antes da eleição presidencial por violar sua “materiais hackeados” política. Mas, de acordo com as fontes citadas por Taibbi, isso normalmente exigiria primeiro evidências concretas ou um alerta da polícia. As políticas oficiais do Twitter dizem que ele depende de “uma série de evidências”, incluindo relatórios policiais e “outras informações credíveis disponíveis publicamente,” para determinar se ocorreu um hack.













Taibbi também afirmou que, como o Twitter “foi e é predominantemente composta por pessoas de uma orientação política”, Os democratas tinham mais canais para solicitar revisões e exclusão de tweets de que não gostassem.

Falando à RT, Rectenwald argumentou que o tratamento da história de Hunter Biden e as outras políticas do Twitter equivaliam a “interferência eleitoral”. Ele acrescentou que era “uma doação em espécie por parte do Twitter ao Partido Democrata sem qualquer reconhecimento ou reconhecimento, o que é contra a lei.”

Rectenwald apontou para o relatório do The Intercept de outubro de que o Departamento de Segurança Interna mantém um canal especial para sinalizar conteúdo diretamente no Facebook e Instagram como um sinal recente de como os gigantes da mídia social podem ser explorados pelo governo.

“Esses são hoje os gargalos por meio dos quais a informação chega ao público. E, como tal, seu poder é extremamente importante e, infelizmente, está sendo totalmente mal direcionado”. disse Rectenwald.

O novo proprietário do Twitter, Elon Musk, endossou a divulgação dos documentos internos da empresa por Taibbi, prometendo mais divulgações em breve. Ao adquirir a plataforma de mídia social no início deste ano, ele prometeu lutar “censura que vai muito além da lei”.