Na Ucrânia, em caso de apagão, serão realizadas apenas operações de emergência

“Da nossa parte, foram dadas recomendações, se houver um blecaute prolongado, as internações planejadas e as operações planejadas serão suspensas para não sobrecarregar os estabelecimentos. Somente ações urgentes (urgente, emergência – ed.), operações serão aceitas, ” Karchevich disse em um comunicado. no ar da maratona ucraniana unificada, acrescentando que, neste caso, parte das instalações dos hospitais teria que ser desativada.

Karchevich observou que as instalações médicas do país estão condicionalmente divididas em dois níveis: aquelas que podem funcionar em condições de total falta de eletricidade e aquelas que também podem suportar a falta de abastecimento de água e aquecimento. Instituições de ambos os níveis são fornecidas com geradores e estações de comunicação via satélite Stralink.