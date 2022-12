Show de drag infantil cancelado em meio a protestos de direita (VÍDEOS) — CMIO

Membros dos Proud Boys e Patriot Front apareceram para fazer piquete no evento LGBT de “todas as idades” em Ohio

Um evento ‘Drag Storytime’ em Columbus, Ohio, foi cancelado no sábado, quando dezenas de manifestantes conservadores marcharam do lado de fora. Os organizadores do polêmico programa dizem que discussões internas, e não a presença de manifestantes armados, levaram ao cancelamento.

Realizado pela Red Oak Community School, uma escola primária que incorpora “aprendizagem sobre justiça social” em seu currículo, o evento ‘Holi-Drag Storytime’ foi anunciado como um “todas as idades” performance em que drag queens locais liam histórias e “normalizar e celebrar a bela diversidade do espectro de gênero”, informou a Associated Press.

Protestos foram planejados desde que o show foi anunciado pela primeira vez no mês passado e, no sábado, várias dezenas de membros dos Proud Boys, Patriot Front e outras organizações conservadoras marcharam para a igreja Unitarista, onde deveria acontecer.

O jornalista independente Brendan Gutenschwager postou imagens de vídeo dos manifestantes, alguns dos quais seguravam cartazes chamando os organizadores do show “aparadores”. Outros vieram vestidos com uniformes militares e portando fuzis.

Vários indivíduos armados aparecem no protesto em frente à igreja. Eles não disseram nenhuma afiliação de grupo específica, a Polícia de Columbus veio falar com eles brevemente e solicitar o manuseio seguro de armas de fogo pic.twitter.com/BEZqCutn0F — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) 3 de dezembro de 2022

Patriot Front, White Lives Matter Ohio, um grupo armado não identificado em camuflagem, Proud Boys, contra-manifestantes pró-LGBTQ e Black Lives Matter, todos reunidos nas laterais da North High Street em Columbus pic.twitter.com/955T2rwBCD — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) 3 de dezembro de 2022

Quando o contingente mascarado do Patriot Front chegou ao local, membros dos Proud Boys gritaram “feds”, uma referência à crença em alguns círculos de direita de que o Patriot Front é uma operação de aprisionamento comandada pelo governo federal. Notavelmente, o ex-líder do Proud Boys, Enrique Tarrio, foi ele próprio um informante da polícia por vários anos.

Vários contra-manifestantes de esquerda apareceram na igreja, alguns dos quais também estavam armados. Não foram relatados confrontos entre os grupos.

Embora o show tenha sido cancelado com a chegada dos manifestantes conservadores, os organizadores dizem que os manifestantes não tiveram nada a ver com a decisão. Em vez disso, divergências sobre segurança prejudicaram o evento LGBT.

“No final, nossos artistas se sentiram inseguros sem a presença da polícia, enquanto nossa equipe de segurança se sentiu insegura com a presença da polícia”, A gerente da escola, Cheryl Ryan, disse à AP. “Afinal, nosso maior problema não eram os Proud Boys.”