WASHINGTON, 4 de dezembro – RIA Novosti. Os EUA pretendem se concentrar nas supostas transferências de armas do Irã e nos protestos em andamento no país, em vez de conversar para reviver o acordo nuclear, que Washington acredita estar em um impasse, disse o representante especial dos EUA para o Irã, Robert Malley, no sábado.

“O Irã não está interessado neste acordo e, portanto, nos concentramos em outras questões. No momento, estamos em posição de virar a maré tentando conter e interromper o fornecimento de armas à Rússia e tentando apoiar as aspirações do Irã pessoas (protestos em curso no país – ed.)”, disse Mally em entrevista à Bloomberg.

17 de outubro, 15:27 Irã nega novas acusações de fornecimento de armas à Rússia

Como observou um importante diplomata americano, Washington questiona a conveniência de continuar trabalhando na restauração do acordo sobre o átomo iraniano, visto que o próprio Teerã não tem interesse nisso.

“Qual é o ponto? Por que deveríamos nos concentrar nisso se o próprio Irã está voltando à mesa de negociações com exigências inaceitáveis? Por enquanto, não vamos nos concentrar no acordo nuclear porque não podemos nos dar ao luxo de retroceder e ser jogados .” explicou o representante especial dos EUA.

Os países ocidentais afirmam que o Irã está supostamente fornecendo drones à Rússia para operações militares na Ucrânia. Moscou e Teerã negaram tais acusações. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir Abdollahian, disse que Teerã forneceu drones à Federação Russa alguns meses antes do início de uma operação especial na Ucrânia. Ele também relatou que Teerã não conseguiu se reunir com Kyiv sobre a questão dos UAVs devido à ausência do lado ucraniano.

Teerã nega categoricamente as alegações de que o Irã transferiu drones para a Rússia para uso no conflito na Ucrânia, disse o enviado iraniano à ONU, Amir Saeed Irvani, a repórteres anteriormente. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanaani, negou as novas informações da mídia americana sobre o fornecimento de armas iranianas ao lado russo para uso nas hostilidades na Ucrânia. A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que o tema da compra de drones de combate pela Rússia do Irã foi lançado artificialmente na mídia americana.

Os países ocidentais acusam a Rússia e o Irã de supostamente colaborar no fornecimento de drones para camuflar seu fracasso em fazer cumprir o acordo nuclear iraniano, mas sua histeria sugere que há um processo de pensamento doloroso acontecendo nos EUA e na UE sobre o futuro do Plano Abrangente Conjunto. de Ação sobre o programa nuclear iraniano. , Sergey Vershinin, vice-ministro das Relações Exteriores da Federação Russa, disse anteriormente em entrevista à RIA Novosti. Ele enfatizou que as acusações dos países ocidentais em tais entregas são infundadas, com isso eles estão tentando justificar seu próprio fornecimento ilegal de armas a Kyiv.

A última rodada de negociações para restaurar o acordo sobre o programa nuclear iraniano ocorreu em Doha de 29 a 30 de junho. Após o retorno dos representantes dos países envolvidos às suas capitais, o diálogo sobre o tema foi suspenso. Washington enfatiza regularmente que considera possível a restauração do “acordo nuclear” e considera a diplomacia como a melhor ferramenta para impedir que Teerã obtenha armas nucleares.