Assange desafia extradição aos EUA no Tribunal Europeu de Direitos Humanos

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report







Julian Assange, fundador do WikiLeaks, recorreu ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) para contestar sua extradição do Reino Unido para os EUA, informou na sexta-feira (2) a agência britânica Reuters, citando uma declaração do tribunal.

“Confirmamos que foi recebido um pedido”, disse a declaração citada.

Na segunda-feira (28) os jornais The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel e El País publicaram uma carta aberta, na qual pediram ao governo dos EUA que terminassem seu processo contra Assange. Eles argumentaram que a obtenção e divulgação de informações sensíveis quando necessário no interesse público é uma parte central do trabalho dos jornalistas, e se forem criminalizadas isso minaria a liberdade de expressão e a democracia.

Panorama internacional Assange inicia novo recurso contra extradição aos EUA, que praticam ‘abuso criminal’, diz WikiLeaks

Assange foi preso em Londres em abril de 2019 com base em um mandado de prisão dos EUA, depois que a embaixada local do Equador, onde ele se refugiava, retirou proteção a ele. O denunciante enfrenta a extradição e uma sentença de até 175 anos em uma prisão de segurança máxima, se for condenado no país norte-americano. Ele foi preso por três anos e meio em uma prisão de alta segurança no Reino Unido, tipicamente utilizada para terroristas e membros de grupos de crime organizado.

Em agosto, o fundador do WikiLeaks apelou da decisão do Reino Unido de o extraditar aos EUA, iniciando uma disputa legal que poderia atrasar sua extradição por meses.

Julian Assange é procurado por Washington sob acusações de espionagem depois que sua organização publicou em 2010 milhares de documentos classificados que lançam luz sobre crimes de guerra cometidos pelas tropas americanas no Iraque e no Afeganistão.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report