Continua o 'legado de guerra': think tank dos EUA apela a cortar despesa do Pentágono

A Lei de Autorização de Defesa Nacional (NDAA, na sigla em inglês) de 2023, se for aprovada, “chegaria a US$ 858 bilhões [R$ 4,48 trilhões] se forem incluídos programas que estão fora da jurisdição dos comitês do Senado e dos Serviços Armados da Câmara” dos Representantes, e seria US$ 45 bilhões (R$ 234,87 brilhões) mais caro que o pedido por Joe Biden, presidente dos EUA, segundo o jornal americano Politico.