Burkina Faso ordena 'suspensão imediata' da imprensa francesa após acusação de desinformação

Burkina Faso ordenou neste sábado (3) “ a suspensão imediata e até novo aviso ” da RFI, acusando-a de ter transmitido uma “mensagem de intimidação” atribuída a um “ líder terrorista “, anunciou o porta-voz do governo, segundo apuração do Le Figaro.

No início desta semana, forças terroristas ligadas à Al-Qaedadivulgaram um vídeo ameaçando atacar aldeias defendidas por Voluntários para a Defesa da Pátria (VDP), auxiliares civis do Exército de Burkina Faso.

Golpe militar: líder de Burkina Faso é deposto e Constituição é suspensa

Na noite de 30 de setembro, a mídia local informou que um grupo militar liderado pelo capitão Ibrahim Traore anunciou a deposição do tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, chefe do governo interino do país, a suspensão da Constituição do país, a dissolução do governo e o fechamento de fronteiras.