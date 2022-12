Número de desempregados na Alemanha continua aumentando, mostram dados – CMIO

Pedidos de seguro-desemprego na potência econômica da UE ultrapassaram 2,5 milhões em novembro, diz agência trabalhista

O número de desempregados na Alemanha saltou 17.000 em novembro em termos mensais, para 2.540.000, de acordo com a Agência Federal do Trabalho do país.

Estatísticas divulgadas na quarta-feira mostram que a taxa de desemprego do país subiu para 5,6% no mês passado, de 5,5% em outubro. Os analistas não esperavam que o número mudasse em relação ao mês anterior.

“No geral, o mercado de trabalho está estável”, Daniel Terzenbach, responsável pelas regiões da Agência Federal do Trabalho, disse em um comunicado. “O desemprego e o subemprego ajustados sazonalmente aumentaram mais uma vez e o trabalho de curta duração está aumentando novamente, mas o emprego está crescendo significativamente.”

O relatório destacou que a maior taxa de desemprego do país foi registrada em Bremen (10,4%) e em Berlim (8,9%), e a menor na Baviera (3,3%).

A maior economia da UE, que foi atingida pela crise energética e pela inflação recorde, deve entrar em recessão. O chefe do grupo parlamentar do Partido Democrático Livre (FDP) no Landtag da Renânia do Norte-Vestfália, Henning Höne, declarou na semana passada que os padrões de vida alemães podem entrar em colapso como resultado de uma “fracasso completo” da política energética do governo.

A nação também corre o risco de um êxodo maciço de empresas devido ao aumento dos custos de energia, com uma em cada quatro empresas alemãs considerando transferir a produção para outros países. De acordo com a Federação das Indústrias Alemãs (BDI), as empresas estão sofrendo uma variedade de problemas, incluindo altos preços de energia, cadeias de suprimentos interrompidas e até tremores secundários da rígida repressão da China à pandemia de Covid-19.

